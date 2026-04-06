Durva fordulat jön az időjárásban húsvét után!

Húsvét hétfőn a hajnali, reggeli elszórt záporok után napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk megerősödő északnyugati széllel - írja a Köpönyeg.hu. 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.

Változás jön az időjárásban

Fotó: Unsplash

Kedden a ragyogó napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz csapadék, az ÉNyi szél erős marad.

15-16 fok valószínű.

Szerdán a Dunántúlon túlnyomóan napos, míg keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel 4, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön változóan felhős idő ígérkezik, keleten a több felhővel. Gyengül a légmozgás. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Pénteken közepesen felhős idő jöhet, de csapadékra kicsi az esély. 10 és 15 fok között alakulhat a hőmérséklet délután.