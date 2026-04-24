Visszatér a fagy? Durva fordulatot vesz az időjárás

A pénteki időjárás alapvetően kedvezően alakul: a fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte sok napsütésre számíthatunk, a Nyugat-Dunántúlon pedig szinte zavartalan, derült égbolt várható. Csapadék nem valószínű, így ideális idő kínálkozik szabadtéri programokhoz – írja a Köpönyeg.

Időjárás: napos, szeles péntek után változékonyabb napok érkeznek (a kép illusztráció)

Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, sőt egyes területeken – különösen a főváros környékén és az Észak-Dunántúlon – erős széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul, estére 6-14 fok közé hűl a levegő.

Hétvégi időjárás: kellemes, száraz idő várható

Szombaton is enyhe, napos idő várható. A nap első felében keleten még előfordulhatnak gomolyfelhők, később azonban inkább fátyolfelhők szűrik a napsütést. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, a szél továbbra is élénk, helyenként erős marad.

Vasárnap egy kisebb hidegfront érkezik, amely átmeneti felhősödést és erősödő szelet hoz magával. A hőmérséklet visszaesik, a nappali maximumok 15-17 fok körül alakulnak.

Változékony idővel indul a következő hét

Hétfőn ismét több napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A reggel azonban kifejezetten hűvös lesz: a hőmérséklet 4 fok köré csökkenhet, és néhol gyenge fagy is előfordulhat.

Kedden a nap első felében még napos idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Csapadék estig nem valószínű, a hőmérséklet 17–18 fok körül alakul.

Szerdán már változékonyabb arcát mutatja az időjárás. Többnyire erősen felhős égbolt várható, helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északi szél élénk, időnként erős lesz, a hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.