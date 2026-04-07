Ennek nem fog örülni: nagy fordulatot vesz az időjárás

A keddi időjárás nagy részén derült vagy gyengén felhős égbolt lesz jellemző. Kora délelőttig a délnyugati területeken, majd délután az északkeleti országrészben növekedhet meg időszakosan a felhőzet – írja a Köpönyeg.

Időjárás: enyhe, napos kedd után változékony idő várható

Az északkeleti határ közelében késő este akár egy-egy zápor is kialakulhat, de ezek elszórtak maradnak. A nap egyik meghatározó eleme a szél lesz: az északi, északnyugati légmozgást sokfelé erős lökések kísérik, kivéve a délnyugati régiókat.

A hőmérséklet délután 15 és 20 fok között alakul, estére pedig 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Az esti és éjszakai időjárás többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, azonban az északkeleti tájakon maradhat több felhő, és ott elszórtan zápor is előfordulhat.

Változékony időjárás várható a hét második felében

Szerdán nyugaton napos idő várható, míg keleten gyakrabban jelenhetnek meg gomolyfelhők.

Csütörtökön keleten borongósabb idő alakulhat ki, és elszórtan zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 9–15 fok között alakul, a szél mérséklődik. Csapadék még pénteken sem várható, a hétvégén azonban futó záporok előfordulhatnak.

