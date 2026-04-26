Durva fordulat jön a jövő héten, erre érdemes lesz felkészülni

Az időjárás a jövő hét elején hideg, helyenként fagyos reggeleket hozhat. Hétfőn még naposabb idő valószínű, keddtől azonban záporok és erősödő szél tehetik változékonyabbá a napokat.

Az időjárás a jövő hét elején hideg, helyenként fagyos reggeleket hozhat (Illusztráció) Fotó: Pixabay

A várható jövő heti időjárás

A jövő hét eleje hideg, néhol fagyos reggellel indul, hétfőn azonban napközben már több órára kisüt a nap. A fátyolfelhőzet délelőtt fokozatosan vékonyodik, majd kelet felé távolodik, így országszerte száraz, napos idő várható. Délután általában 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, estétől nyugat, északnyugat felől ismét fátyolfelhők érkeznek.

Kedden nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A napsütést változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti, délnyugaton és a Dunántúlon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Hajnalban 3 és 8 fok valószínű, keleten ennél hidegebb is lehet, délután 16–22 fok várható.

Szerdán délnyugaton és egy középső összeáramlási zóna mentén erősen felhős, néhol borult időre kell számítani. Délnyugaton több helyen eshet az eső, máshol a napsütés lehet túlsúlyban. Az északias szél sokfelé megerősödik, északkeleten viharos lökések is lehetnek. A csúcsérték 12 és 18 fok között alakul.

Csütörtökön naposabb, de hűvös idő ígérkezik kevés felhővel, csapadék nélkül. Hajnalban többfelé fagyhat, délután 11–15 fok valószínű.

Cikkünk a Met.hu és a Köpönyeg előrejelzései alapján készültek.

Az időjárás hétfő hajnalra hidegebbre fordul, az északi és északkeleti fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Keddtől változékonyabb napok jönnek, záporokkal és erős északi széllel.