Megbolondul az időjárás – napok alatt jön a változás

Az időjárás a hét folyamán változékony arcát mutatja, a felhősebb és naposabb időszakok gyors váltakozásával. Több napon is számíthatunk élénk, helyenként erős északi-északnyugati szélre, valamint elszórt záporok kialakulására. A hőmérséklet jellemzően 14 és 21 fok között alakul, naponta eltérő értékekkel – írja a Köpönyeg.

Milyen lesz a jövő heti időjárás?

A hét elején a hajnali csapadékot követően fokozatosan szakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap, ugyanakkor az időjárás nem mindenhol alakul egyformán. Délnyugaton tartósabban borongós maradhat az ég, ott újabb záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lesz, a nappali csúcsértékek pedig 16 és 21 fok között alakulnak.

Kedden ismét változékonyra fordul az idő, észak felől gyakran megnövekszik a felhőzet, valamint elszórtan futó záporok is előfordulhatnak. Az északi irányú szél továbbra is élénk marad, néhol meg is erősödhet, a hőmérséklet pedig délutánra mindössze 14-15 fokig emelkedik.

Szerdán már több napsütésre is számíthatunk, bár időnként gomolyfelhők zavarják a napos időszakokat, amelyek észak felől érkeznek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő, a délutáni hőmérséklet pedig 15-17 fok között alakul.

Csütörtökön többnyire napos idő ígérkezik, amelyet fátyol- és gomolyfelhők időnként megzavarhatnak, de csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északi szél többfelé élénk, időnként erős lesz, a maximum hőmérsékletek pedig 16-17 fok körül maradnak.

Pénteken is folytatódik a változóan felhős, időnként napos idő, csapadék nem valószínű. Az északi szél továbbra is élénk, helyenként erős lökésekkel kísért marad, a délutáni hőmérséklet pedig 15-16 fok körül alakul.