Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

Fájdalmas fordulatot vesz az időjárás, erre nem számítottunk!

Változékony idő várható országszerte. Többfelé erősen megnövekvő felhőzetre, helyenként záporokra, sőt zivatarokra is számítani kell. Az időjárás a hét második felében enyhül, de több meglepetésre is készülni kell.
Kedden napközben a változékony időjárás várható, időszakosan erősen megnövekvő felhőzet lesz jellemző. A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén több helyen alakulhat ki zápor, helyenként akár zivatar is előfordulhat. Az északias szél főként északkeleten és nyugaton erősödhet meg – írja a Köpönyeg.

Kedden napközben a változékony időjárás várható, időszakosan erősen megnövekvő felhőzet lesz jellemző.
Kedden napközben a változékony időjárás várható, időszakosan erősen megnövekvő felhőzet lesz jellemző. (A kép illusztráció.)
A nappali csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, ami kissé hűvösnek mondható az áprilisi átlaghoz képest. Estére gyors lehűlés kezdődik, késő este már csak 5–11 fok várható. 

A hét második felében enyhül az időjárás 

Szerdán már kedvezőbb arcát mutatja az időjárás. A napsütést ugyan gomolyfelhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 15 fok körül alakul. 

Csütörtökön már kifejezetten kellemes tavaszi időjárás várható. Sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak fátyol- és gomolyfelhők szűrnek, csapadék nélkül, a hőmérséklet már 15–20 fok közé emelkedik. 

Pénteken újra változóan felhős idő érkezik, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az élénk északnyugati szél továbbra is meghatározó marad. A nappali hőmérséklet 16–17 fok körül alakul. 

Ezt az öt dolgot semmiképp ne hagyjuk otthon, ha tavaszi kirándulásra indulunk

A tavasz beköszöntével egyre többen indulunk a természetbe, hiszen a friss levegő és a zöldülő táj remek kikapcsolódást ígér. Ugyanakkor egy jól megtervezett kirándulás sokkal többről szól, mint az úti cél kiválasztása. Ha nem készülünk fel megfelelően, könnyen kellemetlen meglepetések érhetnek minket az út során. További részletekért látogasson el az Origo oldalára.

 

