Fájdalmas fordulatot vesz az időjárás, erre nem számítottunk!

Kedden napközben a változékony időjárás várható, időszakosan erősen megnövekvő felhőzet lesz jellemző. A Dunántúlon és a Duna–Tisza közén több helyen alakulhat ki zápor, helyenként akár zivatar is előfordulhat. Az északias szél főként északkeleten és nyugaton erősödhet meg – írja a Köpönyeg.

A nappali csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, ami kissé hűvösnek mondható az áprilisi átlaghoz képest. Estére gyors lehűlés kezdődik, késő este már csak 5–11 fok várható.

A hét második felében enyhül az időjárás

Szerdán már kedvezőbb arcát mutatja az időjárás. A napsütést ugyan gomolyfelhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Csütörtökön már kifejezetten kellemes tavaszi időjárás várható. Sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak fátyol- és gomolyfelhők szűrnek, csapadék nélkül, a hőmérséklet már 15–20 fok közé emelkedik.

Pénteken újra változóan felhős idő érkezik, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az élénk északnyugati szél továbbra is meghatározó marad. A nappali hőmérséklet 16–17 fok körül alakul.

