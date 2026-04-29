Drasztikus fordulat közeleg: szinte nyárba ugrik az időjárás – ekkor jön a meleg!

Szerdán erősen felhős időjárás várható, de északkelet felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország délnyugati részén esőre, záporokra lehet számítani, estére pedig a középső területeken is kialakulhatnak futó záporok. Az északkeleti szél élénk marad – írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet 15–17 fok körül alakul

Hamarosan nyárias időjárás jön

Csütörtökön a napsütés mellett északkelet felől gomolyfelhők jelennek meg, de számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban ismét hideg lesz, többfelé talaj menti fagy is előfordulhat, sőt néhol 2 méteren is fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.

Napközben 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Május 1-jén, pénteken változóan felhős időre van kilátás, nyugaton a több napsütéssel. Keleten egy-egy zápor is előfordulhat. Reggel 2, délután 17 fok körül várható a hőmérséklet.

Szombaton kezdetben közepesen felhős lesz az ég, majd egyre több napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Az északkeleti szél élénk lesz. A hőmérséklet délután eléri a 20 fok körüli értékeket.

Vasárnap megérkezik az igazi tavasz: túlnyomóan napos, derült idő valószínű. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.

Hétfőn fátyolfelhők szűrhetik a májusi napsütést - ebből eső továbbra sem alakul ki, marad a szárazság. Tovább melegszik az idő, délután már 22-27 fok is lehet.