Ennyi volt a tavasz? Meglepő fordulat jön az időjárásban

Napos, gomolyfelhős időjárás jellemzi a mai napot, de főként az ország északkeleti és keleti részein elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kis eséllyel északnyugaton is megjelenhet egy-egy csapadékgóc. Az északias szél többfelé élénk lesz, záporok és zivatarok környezetében pedig akár erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 17 fok közé hűl le a levegő – tájékoztat a HungaroMet.

Milyen lesz a hétvégi időjárás?

A hétvégi időjárás összességében kedvezően alakul: sok napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet kellemes marad, igazi tavaszi hangulat jellemzi majd a napokat. Vasárnap azonban már növekszik a felhőzet, és estétől egyes térségekben csapadék is előfordulhat, miközben a szél is megerősödik.

Mi várható a jövő hét elején? Hétfőn még többfelé előfordulhat csapadék, majd napközben északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél erős marad, és a hőmérséklet is visszaesik. Kedden és szerdán változóan felhős időre lehet készülni, elszórtan záporokkal, majd ismét több napsütés érkezik.

A változékony időjárás hatással lehet a közérzetre, különösen a frontérzékeny emberek esetében. A hét elején jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, de a hét közepére javulás várható, így a legtöbben enyhülést tapasztalhatnak – számol be a Köpönyeg.