Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

időjárás

Ennyi volt a tavasz? Meglepő fordulat jön az időjárásban

8 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Változatos képet mutat a következő napok időjárása, már a mai napon is többféle jelenségre számíthatunk. Az időjárás ugyan alapvetően napos marad, de helyenként záporok és élénk szél is megjelenhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárástavaszias időjárásnapsütés

Napos, gomolyfelhős időjárás jellemzi a mai napot, de főként az ország északkeleti és keleti részein elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kis eséllyel északnyugaton is megjelenhet egy-egy csapadékgóc. Az északias szél többfelé élénk lesz, záporok és zivatarok környezetében pedig akár erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 17 fok közé hűl le a levegő – tájékoztat a HungaroMet.

A mai időjárást alapvetően napos, gomolyfelhős idő jellemzi, ugyanakkor elszórtan záporok is kialakulhatnak
Fotó: Unsplash

Milyen lesz a hétvégi időjárás?

A hétvégi időjárás összességében kedvezően alakul: sok napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet kellemes marad, igazi tavaszi hangulat jellemzi majd a napokat. Vasárnap azonban már növekszik a felhőzet, és estétől egyes térségekben csapadék is előfordulhat, miközben a szél is megerősödik.

Mi várható a jövő hét elején?

Hétfőn még többfelé előfordulhat csapadék, majd napközben északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél erős marad, és a hőmérséklet is visszaesik. Kedden és szerdán változóan felhős időre lehet készülni, elszórtan záporokkal, majd ismét több napsütés érkezik.

A változékony időjárás hatással lehet a közérzetre, különösen a frontérzékeny emberek esetében. A hét elején jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, de a hét közepére javulás várható, így a legtöbben enyhülést tapasztalhatnak – számol be a Köpönyeg.

Megőrjít minket a front? – így támadja meg az időjárás az ízületeket és az agyat

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!