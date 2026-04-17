Ennyi volt a tavasz? Meglepő fordulat jön az időjárásban

Napos, gomolyfelhős időjárás jellemzi a mai napot, de főként az ország északkeleti és keleti részein elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kis eséllyel északnyugaton is megjelenhet egy-egy csapadékgóc. Az északias szél többfelé élénk lesz, záporok és zivatarok környezetében pedig akár erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, késő estére pedig 7 és 17 fok közé hűl le a levegő – tájékoztat a HungaroMet.
Milyen lesz a hétvégi időjárás?
A hétvégi időjárás összességében kedvezően alakul: sok napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet kellemes marad, igazi tavaszi hangulat jellemzi majd a napokat. Vasárnap azonban már növekszik a felhőzet, és estétől egyes térségekben csapadék is előfordulhat, miközben a szél is megerősödik.
Mi várható a jövő hét elején?
Hétfőn még többfelé előfordulhat csapadék, majd napközben északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél erős marad, és a hőmérséklet is visszaesik. Kedden és szerdán változóan felhős időre lehet készülni, elszórtan záporokkal, majd ismét több napsütés érkezik.
A változékony időjárás hatással lehet a közérzetre, különösen a frontérzékeny emberek esetében. A hét elején jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, de a hét közepére javulás várható, így a legtöbben enyhülést tapasztalhatnak – számol be a Köpönyeg.
Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.
Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet.