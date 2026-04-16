Most még kellemes, de közeleg a változás – mutatjuk mikor romlik el az idő!

Csütörtökön eleinte borongós lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet. Elvétve alakulhat ki zápor, főleg száraz időjárás lesz – írja a Köpönyeg.hu. 21 fok körüli kellemes tavaszi hőmérséklet várható.

Kellemes tavaszi időjárás lesz a hétvégén

Pénteken sok napsütésre számíthatunk délutáni gomolyfelhőkkel, ÉK-en néhol záporral. Az ÉNy-i szél megélénkül.

A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.

Szombaton eleinte sok napsütés lesz, majd ÉK felől megnövekszik a gomolyfelhőzet. Zápor csak elvétve fordul elő. 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap ÉNy felől erősen megnövekszik a felhőzet, miközben a szél is megerősödik. Elszórtan fordulnak elő záporok. 15 és 20 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

Hétfőn változóan felhős, szeles időre van kilátás, elszórt záporokkal. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 12 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet.