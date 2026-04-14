Nagy változás jön az időjárásban, de van egy csavar

Kedden dél-, délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki eső, záporeső. A DK-i szél néha megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. 13 és 20 fok között alakul az időjárás.

Változékony lesz az időjárás

Szerdán marad az erősen felhős ég, de csak néhol fordulhat elő csapadék. Gyenge lesz a légmozgás.

A maximum 15 és 20 fok között mozoghat.

Csütörtökön a napsütés mellett sok gomolyfelhő lesz az égen, délután egy-egy zápor is előfordulhat. 18 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken többórás napsütésre van kilátás, miközben észak felől megnövekszik a gomolyfelhőzet, melyből néhol zápor is kialakul. Marad a 18 fok körüli csúcsérték.

Szombaton a napsütést ismét főleg délután zavarják gomolyfelhők, és ekkor zápor, sőt akár zivatar is előfordulhat. 14 és 20 fok között valószínű a maximum.