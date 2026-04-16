Durva időjárási változások jöhetnek a napokban

A térségben pénteken változóan napos-gomolyfelhős időjárásra van kilátás, egy-egy zápor sem kizárt. Az északi, északkeleti szél napközben megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 23 fok körül alakul – tájékoztat az Időkép.

Időjárás: napos péntek és szeles, de kellemes szombat várható

Pénteki időjárás

Pénteken változóan napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, egy-egy zápor kialakulása sem kizárt. Napközben megélénkül az északi, északkeleti szél.

Reggel 11, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombati időjárás

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk, keleten helyenként erős az északi, északkeleti szél.

Hajnalban 3–10, napközben 17–22 fok lehet.