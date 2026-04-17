Kíváncsi, milyen idő várható a hétvégén? Tőlünk megtudhatja

Szombaton többnyire derült, csapadékmentes időre készülhetünk az ország nagy részén. Az időjárás hajnalban még hűvös arcát mutatja, napközben viszont kellemes felmelegedés várható. Az északi völgyekben és a Nyírségben fagypont közeli minimumok is előfordulhatnak.
Az időjárás szombaton alapvetően napos és száraz képet mutat, miközben reggel többfelé még hűvös lehet a levegő. Napközben a hőmérséklet 19 és 22 fok közé emelkedhet, keleten pedig élénk maradhat az északi, északkeleti szél.

Időjárás: Szombaton túlnyomóan napos, kellemes tavaszi idő várható az ország nagy részén
Fotó: Unsplash

Időjárás szombaton

Szombaton túlnyomóan napos, kellemes tavaszi idő várható az ország nagy részén. A Dunántúlon kevés magasszintű felhő lehet az égen, míg az északkeleti tájakon valamivel több gomolyfelhő képződhet, de csapadék sehol sem valószínű. A péntek esti felhőzet fokozatosan feloszlik, estére mindenütt megszűnik az eső, az éjszaka pedig többnyire derült lesz.

A hajnali órákban általában 3 és 9 fok közé hűl a levegő, de a szélcsendes északi völgyekben, illetve helyenként a Nyírségben fagypont közelébe is csökkenhet a hőmérséklet. Napközben aztán gyorsan melegszik az idő, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 19 és 22 fok között alakul. Az északi, északkeleti szél főként a keleti megyékben lehet tartósan élénk – írja a MET.hu.

 

