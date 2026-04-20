Kiszámíthatatlanná válik az időjárás: a hét közepén jön a fordulat

Hétfőn a hajnali csapadékot követően fokozatosan szakadozik a felhőzet, többfelé kisüt a nap. Délnyugaton ugyanakkor tartósabban borongós maradhat az időjárás, és itt újabb záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lesz – írja a Köpönyeg.hu. A nappali csúcsérték 16 és 21 fok között alakul.

Lehűlés után fordulat jön az időjárásban

Kedden észak felől ismét gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan futó záporok is előfordulhatnak. Az északi irányú szél továbbra is élénk marad, néhol megerősödhet.

Délutánra csupán 14–15 fok várható.

Szerdán hosszabb napos időszakok mellett időnként gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyek észak felől érkeznek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő. A hőmérséklet délután 15–17 fok körül mozoghat.

Csütörtökön többnyire napos idő ígérkezik, melyet fátyol- és gomolyfelhők zavarnak. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az északi szél többfelé élénk, időnként erős lesz. A maximumok 16–17 fok közelében maradnak.

Pénteken változóan felhős ég mellett hosszabb napos időszakok várhatók, csapadék nem valószínű. Az északi szél élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A délutáni hőmérséklet 15–16 fok körül alakul.