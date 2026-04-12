Fordulat az időjárásban: így változik meg napokon belül az idő!

Vasárnap eleinte a Dunántúlon rétegfelhős lehet az ég, majd napközben ott is csökken a felhőzet, és országszerte sok napsütésre számíthatunk. Nem lesz eső. A délkeleti szél csak néha élénkül meg – írja a Köpönyeg.hu. Melegszik az idő: délután már 13 és 19 fok között alakul az időjárás.

Egyre tavasziasabb időjárás lesz

Hétfőn nyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet érkezik, de ebből csapadék még nem alakul ki. Többfelé lesz élénk a keleties szél.

15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Kedden tovább növekszik a felhőzet, és a Dunántúlon többfelé, máshol elszórtan fordul elő záporeső. 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, a csapadékosabb délnyugati tájakon lehet a hűvösebb.

Szerdán a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 12 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön többórás napsütés ígérkezik gomolyfelhőkkel, már csapadék nélkül. A maximum 15 és 21 fok között valószínű.