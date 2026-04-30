Hirtelen berobban a nyárias meleg – mutatjuk, mikor ér ide

Csütörtökön szikrázó napsütésre számíthatunk, délután némi fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik – írja a Köpönyeg.hu. 15-16 fok körül alakul az időjárás.

Kellemes időjárás, nyárias meleg várható

Pénteken, május 1-jén a többórás napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de eső nem fordul elő. Gyengül az északias szél.

14 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szombaton sok napsütés valószínű, keleten gomolyfelhőkkel. Marad a száraz idő. Gyenge marad a szél. 20 fok fölé melegszik az idő.

Vasárnap ragyogó napsütésre van kilátás, alig lesz felhő az égen. Az eső teljesen kizárt. Nyárias meleg köszönthet be, hiszen délután már 20-26 fok is lehet.

Hétfőn fátyolfelhők szűrhetik a májusi napsütést - ebből eső továbbra sem alakul ki, marad a szárazság. Tovább melegszik az idő, délután már 22-27 fok is lehet.