Nagy fordulat jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

A vasárnapi időjárás alapvetően napos lesz, de szakadozott frontális felhőzet érkezik az ország fölé. A felhőzet dél felé haladva fokozatosan szétesik és feloszlik, így többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Több gomolyfelhő főként az északkeleti tájakon lehet, ott egy-egy futó zápor is kialakulhat, máshol csapadék nem várható.

Vasárnapi időjárás Magyarországon

Az északnyugatira, északira forduló szelet napközben sokfelé erős lökések kísérhetik. Főként északkeleten, az Észak-Dunántúlon és a hegyekben viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között alakul, északkeleten ennél kissé hűvösebb lehet.

Vasárnap este fokozatosan mérséklődik a szél, éjszaka változó vastagságú fátyolfelhőzet várható, csapadék nélkül. Hajnalra általában 0 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes északi és északkeleti fagyzugokban néhol 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet – írja a Met.hu.

Milyen lesz az időjárás a jövő héten?

Hétfőn napos, fátyolfelhős idő valószínű kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 14 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden változóan felhős idő jön több-kevesebb napsütéssel, délnyugaton záporokkal. Szerdára változékonyabb, felhősebb idő körvonalazódik, helyenként záporokkal és élénk, időnként erős északi széllel.