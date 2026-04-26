Nagy fordulat jön az időjárásban, ennek sokan nem fognak örülni

Vasárnap sok napsütés várható, de az északira forduló szél többfelé megerősödik. Az időjárás hétfő hajnalra hidegebbre fordul, az északi és északkeleti fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Keddtől változékonyabb napok jönnek, záporokkal és erős északi széllel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vasárnapi időjárás alapvetően napos lesz, de szakadozott frontális felhőzet érkezik az ország fölé. A felhőzet dél felé haladva fokozatosan szétesik és feloszlik, így többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Több gomolyfelhő főként az északkeleti tájakon lehet, ott egy-egy futó zápor is kialakulhat, máshol csapadék nem várható.

A vasárnapi és jövő heti időjárás nagy fordulatot hoz
A vasárnapi és jövő heti időjárás nagy fordulatot hoz (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

Vasárnapi időjárás Magyarországon

Az északnyugatira, északira forduló szelet napközben sokfelé erős lökések kísérhetik. Főként északkeleten, az Észak-Dunántúlon és a hegyekben viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között alakul, északkeleten ennél kissé hűvösebb lehet.

Vasárnap este fokozatosan mérséklődik a szél, éjszaka változó vastagságú fátyolfelhőzet várható, csapadék nélkül. Hajnalra általában 0 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélcsendes északi és északkeleti fagyzugokban néhol 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet – írja a Met.hu.

Milyen lesz az időjárás a jövő héten?

Hétfőn napos, fátyolfelhős idő valószínű kevés gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 14 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden változóan felhős idő jön több-kevesebb napsütéssel, délnyugaton záporokkal. Szerdára változékonyabb, felhősebb idő körvonalazódik, helyenként záporokkal és élénk, időnként erős északi széllel.

 

