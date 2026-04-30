Időjárás-előrejelzés: Napos, száraz, egyre melegebb idő várható a hosszú hétvégén

Pénteken, május 1-jén derült, napos idő várható, majd gomolyfelhő-képződésre kell számítani, északkeleten lehet több a felhő, de csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. Az időjárás-előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható – írja a HungaroMet.

Az időjárás-előrejelzés szerint sok napsütésre számíthatunk

Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés: 25 fokos meleg is jöhet

Szombaton a nappali gomolyfelhő-képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19 és 24 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

