Meglepő kutatás: ezért érdemes a busz után futni és lépcsőzni

A vizsgálat során több mint 96 ezer brit felnőtt adatait elemezték, akik egy héten keresztül mozgásérzékelő eszközt viseltek. A kutatók ezt követően éveken át követték egészségi állapotukat, és azt vizsgálták, milyen összefüggés van a mozgás intenzitása és különböző betegségek – például szívproblémák, cukorbetegség vagy demencia – megjelenése között. Az eredmények meglepőek: azok, akik naponta csak rövid ideig, de intenzív mozgást végeztek – például futottak a busz után, lépcsőztek vagy gyors tempóban sétáltak –, jóval kisebb eséllyel betegedtek meg – számolt be a Daily Mail.

Az ilyen intenzív mozgások, mint a lépcsőzés, sokat segíthetnek egészségünk megőrzésében

Ilyen hatása van napi néhány perc intenzív mozgásnak

A kutatók által vizsgált legaktívabb csoportnál ezt figyelték meg:

63 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kockázata,

60 százalékkal csökkent a 2-es típusú cukorbetegség esélye.

A kutatók szerint az intenzív mozgás azért különösen hatékony, mert olyan élettani folyamatokat indít be, amelyek a könnyebb aktivitás során nem jelentkeznek ilyen mértékben. Ilyenkor a szív hatékonyabban pumpál, az erek rugalmasabbá válnak, és a szervezet jobban hasznosítja az oxigént.

Emellett az ilyen típusú mozgás csökkentheti a gyulladásos folyamatokat is, ami magyarázatot adhat arra, miért kisebb például az ízületi gyulladás vagy a pikkelysömör kialakulásának esélye.

A szakértők hangsúlyozzák: nem szükséges külön edzésterv vagy kondibérlet. Már az is számít, ha a mindennapokba beépítünk néhány perc intenzívebb mozgást – például gyorsabban megyünk egyik helyről a másikra, lépcsőt használunk lift helyett, vagy aktívan játszunk a gyerekekkel.

A kutatás szerint már heti 15–20 perc ilyen „lihegős” mozgás is érezhető előnyökkel járhat.

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az intenzív mozgás nem mindenkinek ajánlott. Idősebbeknek vagy krónikus betegségben szenvedőknek érdemes orvossal egyeztetni, mielőtt növelik a terhelést.

A tanulmány szerzői szerint az eredmények új irányt adhatnak az egészségmegőrzésnek: a jövőben akár személyre szabott mozgásajánlások is születhetnek annak alapján, hogy kinél milyen betegségek kockázata magasabb.