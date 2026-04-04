Mi történik Iszak Esztivel? Rajongói segítségét kéri

Iszak Eszti már több mint három hónapja küzd furcsa és ijesztő tünetekkel, amelyek jelentősen megnehezítik mindennapjait és munkáját. A TV2 Mokka műsorvezetője elkeseredetten fordult követőihez, hogy segítsenek neki megbirkózni az állandó orrdugulással és rekedtséggel – írja a Blikk.
Iszak Eszti egészségi problémákkal küzd hónapok óta
A sztár Instagram-történetében mesélte el, hogy szinte alig tud beszélni: három hónapja folyamatosan orrhangja van, vagy annyira rekedt, hogy alig hallatszik a hangja. A tünetek miatt nehezen tudja elvégezni munkáját, beleértve hangalámondásokat, videók narrálását és Reels-felvételeket.
Iszak Eszti hozzátette, hogy ha van bárki, aki tud valamilyen házi praktikát vagy gyógymódot, szívesen fogadja a tippeket.
A műsorvezető hangsúlyozta, hogy kezd elege lenni, hiszen munkája alapja a beszéd, ezért komolyan aggódik az állapota miatt.
