Húsvéti figyelmeztetés: súlyos következménye lehet, ha így ül autóba

Magyarországon, 2026 húsvéti időszakában a hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé! Az ittas vezetés megítélése szigorú: a KRESZ szerint járművet csak az vezethet, aki a vezetésre képes állapotban van, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
A rendőrség tájékoztatása szerint már 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál 50 ezer forintos bírság jár, 0,25 mg/l-ig pedig 156 ezer forint lehet a büntetés.
Mikortól lesz büntetőügy az ittas vezetés?
Ha a légalkoholszint eléri vagy meghaladja a 0,25 mg/l-t, az már arra utalhat, hogy a véralkoholszint büntetőjogi határ fölé került, vagyis nem szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat. Ilyenkor a pénzbüntetés mellett a vezetői engedélyt is elvehetik, és hosszabb időre eltilthatják a járművezetéstől.
Nem csak autóval lehet bajba kerülni
A rendőrség külön is figyelmeztetett arra, hogy elektromos rollerrel is tilos ittasan közlekedni.
A Kúria gyakorlata szerint az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősülhet, ezért ittas állapotban annak vezetése is megalapozhatja az ittas járművezetés megállapítását – tájékoztatott a TEOL.
Ez is érdekelheti:
Szondacsapda: nem ivott húsvétkor, mégis bukhat a jogsi? Erre figyeljen!
Egy ártatlannak tűnő desszert is könnyen félrevezető helyzetet teremthet, ha valakit megszondáztatnak az ünnepek során. Az alkoholszonda ugyanis nem csak az elfogyasztott italok hatását mutathatja ki, a szonda a szájban maradó alkoholra is reagálhat.
A jogosítvány elvesztésén túl egyéb súlyos következménye is lehet az ittas vezetésnek
A közelgő húsvéti ünnepek alatt menetrendszerűen megszaporodnak a családi és baráti koccintások. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel készül, de sokan még mindig alábecsülik az ittas vezetés kockázatait. A jogosítvány elvesztése és a büntetőeljárás mellett azonban van egy másik, kevésbé ismert, de annál húsbavágóbb következmény is. Egy friss elemzés arra figyelmeztet, hogy aki alkoholfogyasztás után okoz balesetet, annak a biztosítók is hátat fordítanak, ami komoly anyagi kockázatot hordoz.