Húsvéti figyelmeztetés: súlyos következménye lehet, ha így ül autóba

Magyarországon, 2026 húsvéti időszakában a hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé! Az ittas vezetés megítélése szigorú: a KRESZ szerint járművet csak az vezethet, aki a vezetésre képes állapotban van, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Ittas vezetés húsvétkor: súlyos bírság és jogosítvány-elvétel is jöhet

A rendőrség tájékoztatása szerint már 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál 50 ezer forintos bírság jár, 0,25 mg/l-ig pedig 156 ezer forint lehet a büntetés.

Mikortól lesz büntetőügy az ittas vezetés?

Ha a légalkoholszint eléri vagy meghaladja a 0,25 mg/l-t, az már arra utalhat, hogy a véralkoholszint büntetőjogi határ fölé került, vagyis nem szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat. Ilyenkor a pénzbüntetés mellett a vezetői engedélyt is elvehetik, és hosszabb időre eltilthatják a járművezetéstől.

Közigazgatási hatósági eljárás keretében 50 ezer forintos bírság szabható ki, ha a sofőr szervezetében a véralkoholszint nem haladja meg a 0,30 gramm/litert, illetve a levegőalkohol-koncentráció a 0,15 milligramm/litert

Nem csak autóval lehet bajba kerülni

A rendőrség külön is figyelmeztetett arra, hogy elektromos rollerrel is tilos ittasan közlekedni.

A Kúria gyakorlata szerint az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősülhet, ezért ittas állapotban annak vezetése is megalapozhatja az ittas járművezetés megállapítását – tájékoztatott a TEOL.