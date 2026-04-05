Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

ittas vezetés

Húsvéti figyelmeztetés: súlyos következménye lehet, ha így ül autóba

14 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Húsvét idején a rendőrség minden évben külön is figyelmeztet arra, hogy az alkohol és a volán veszélyes párosítás. Az ittas vezetés nemcsak baleseti kockázatot jelent, hanem komoly pénzbírsággal, jogosítvány-elvétellel és akár büntetőeljárással is járhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ittas vezetéshúsvétrendőri ellenőrzésalkoholfogyasztás

Magyarországon, 2026 húsvéti időszakában a hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé! Az ittas vezetés megítélése szigorú: a KRESZ szerint járművet csak az vezethet, aki a vezetésre képes állapotban van, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 

Ittas vezetés húsvétkor: súlyos bírság és jogosítvány-elvétel is jöhet
Ittas vezetés húsvétkor: súlyos bírság és jogosítvány-elvétel is jöhet
Fotó: Police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint már 0,15 mg/l levegőalkohol-koncentrációnál 50 ezer forintos bírság jár, 0,25 mg/l-ig pedig 156 ezer forint lehet a büntetés.

Mikortól lesz büntetőügy az ittas vezetés?

Ha a légalkoholszint eléri vagy meghaladja a 0,25 mg/l-t, az már arra utalhat, hogy a véralkoholszint büntetőjogi határ fölé került, vagyis nem szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat. Ilyenkor a pénzbüntetés mellett a vezetői engedélyt is elvehetik, és hosszabb időre eltilthatják a járművezetéstől.

Közigazgatási hatósági eljárás keretében 50 ezer forintos bírság szabható ki, ha a sofőr szervezetében a véralkoholszint nem haladja meg a 0,30 gramm/litert, illetve a levegőalkohol-koncentráció a 0,15 milligramm/litert
Közigazgatási hatósági eljárás keretében 50 ezer forintos bírság szabható ki, ha a sofőr szervezetében a véralkoholszint nem haladja meg a 0,30 gramm/litert, illetve a levegőalkohol-koncentráció a 0,15 milligramm/litert
Fotó: wavebreakmedia_micro / Freepik

Nem csak autóval lehet bajba kerülni

A rendőrség külön is figyelmeztetett arra, hogy elektromos rollerrel is tilos ittasan közlekedni. 

A Kúria gyakorlata szerint az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősülhet, ezért ittas állapotban annak vezetése is megalapozhatja az ittas járművezetés megállapítását – tájékoztatott a TEOL.

Ez is érdekelheti:

Szondacsapda: nem ivott húsvétkor, mégis bukhat a jogsi? Erre figyeljen!

Egy ártatlannak tűnő desszert is könnyen félrevezető helyzetet teremthet, ha valakit megszondáztatnak az ünnepek során. Az alkoholszonda ugyanis nem csak az elfogyasztott italok hatását mutathatja ki, a szonda a szájban maradó alkoholra is reagálhat.

A jogosítvány elvesztésén túl egyéb súlyos következménye is lehet az ittas vezetésnek

A közelgő húsvéti ünnepek alatt menetrendszerűen megszaporodnak a családi és baráti koccintások. A rendőrség fokozott ellenőrzésekkel készül, de sokan még mindig alábecsülik az ittas vezetés kockázatait. A jogosítvány elvesztése és a büntetőeljárás mellett azonban van egy másik, kevésbé ismert, de annál húsbavágóbb következmény is. Egy friss elemzés arra figyelmeztet, hogy aki alkoholfogyasztás után okoz balesetet, annak a biztosítók is hátat fordítanak, ami komoly anyagi kockázatot hordoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!