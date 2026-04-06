Erre senki sem készül fel: milliókba kerülhet egy húsvéti koccintás

Az ittas vezetés húsvétkor különösen nagy kockázatot jelent, mert az alkohol másnap is komoly veszélyt hordozhat. Egy ilyen döntés nemcsak balesethez, hanem jogosítványvesztéshez és jelentős anyagi következményekhez is vezethet.

Ittas vezetés húsvétkor: súlyos bírság és jogosítvány-elvétel is jöhet

Megéri ittasan vezetni húsvétkor? (Röviden: Nem)

Húsvét környékén különösen nagy veszélyt jelent az ittas vezetés, és a következmények messze túlmutatnak egy bírságon vagy a jogosítvány elvesztésén. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint tavaly húsvétkor 450 ittas sofőrt szűrtek ki az ellenőrzések során, és az esetek több mint felében büntetőeljárás is indult az alkoholszint miatt. A KSH előzetes adatai alapján 2025-ben 848 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott ittas vezető, ezek túlnyomó többségét személyautóval.

Az ittas vezetés miatt a sofőrt akár évekre is eltilthatják a vezetéstől, a jogosítvány visszaszerzéséhez pedig utánképzésre is szükség lehet.

Ha az alkoholos befolyásoltság alatt vezető balesetet okoz, a biztosítás sem nyújt valódi védelmet. A casco 0,8 ezrelék feletti véralkoholszint esetén jellemzően kizárja a térítést, a kötelező biztosítás pedig ugyan megtéríti a vétlen károsult kárát, de ezt az összeget a biztosító később akár 5 millió forintig visszakövetelheti a károkozótól.

Még rosszabb a helyzet, ha a járműre nem kötöttek kötelező biztosítást sem, mert ilyenkor a vétlen fél kárát ugyan rendezik, de az összeget teljes egészében behajtják az üzembentartón. Az alkohol ráadásul lassan ürül ki a szervezetből, így akár másnap is kimutatható maradhat. A tanulság egyértelmű: aki ivott, az ne üljön volán mögé.

A jogszabály szerint a kifizetett kártérítéseket 5 millió forintig követelheti vissza a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette.

Magyarországon, 2026 húsvéti időszakában a hatóságok ismét arra kérik a közlekedőket, hogy alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé! Az ittas vezetés megítélése szigorú: a KRESZ szerint járművet csak az vezethet, aki a vezetésre képes állapotban van, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.