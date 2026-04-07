Képeken a Magyar-Amerikai Barátság Napja – ilyen volt a budapesti nagygyűlés

J. D. Vance amerikai alelnök a budapesti látogatása alkalmával tartott sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy biztos benne, Orbán Viktor nyeri a választást. A Választás 2026 kampányhajrájában érkezett a magas rangú amerikai vezető Magyarországra.
Látványos pillanatokat hozott a budapesti nagygyűlés, ahol Orbán Viktor és J. D. Vance is színpadra lépett. Az MTK Sportparkban tartott eseményen nagy tömeg gyűlt össze, a program középpontjában a beszédek és a közös fellépés állt.
Galéria: Képeken a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlés
1/30
Rákay Philip producer, moderátor a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én
J. D. Vance a magyar parlamenti választások előtt érkezett Magyarországra, hogy politikai támogatásáról biztosítsa a miniszterelnököt, és részt vegyen a „Magyar-Amerikai Barátság Napja” nagygyűlésen.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!