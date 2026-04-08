J. D. Vance szerint Magyarország energiabiztonsága kiemelkedő

Európa csaknem minden országában többbe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon. Ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért. Azt látom, hogy a legtöbb európai vezető vicsorog az istenfélő magyar nép ellen, és azt látom, hogy Amerikát és Magyarországot elmarasztalják csak azért, mert alacsony energiaköltségeket akarunk. Elmarasztalnak minket csak azért, mert szeretnénk, hogy az Oroszország és Ukrajna között zajló háború mielőbb lezáruljon