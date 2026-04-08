J. D. Vance szerint Magyarország energiabiztonsága kiemelkedő

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben az amerikai alelnök, J. D. Vance beszél. Bóka János a bejegyzésben azt írta: Magyarország sikere annak bizonyítéka, hogy a nemzeti érdek következetes képviselete gazdasági erőt, energiabiztonságot és stabilitást eredményez.
A közzétett videóban J. D. Vance arról beszélt, hogy Magyarországon igazi progresszió figyelhető meg Orbán Viktor vezetése alatt.
Európa csaknem minden országában többbe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon. Ennek az az oka, hogy Orbán Viktor harcolt az energiabiztonságért, míg a legtöbb európai vezető nem küzdött ezért. Azt látom, hogy a legtöbb európai vezető vicsorog az istenfélő magyar nép ellen, és azt látom, hogy Amerikát és Magyarországot elmarasztalják csak azért, mert alacsony energiaköltségeket akarunk. Elmarasztalnak minket csak azért, mert szeretnénk, hogy az Oroszország és Ukrajna között zajló háború mielőbb lezáruljon
- fogalmazott az amerikai politikus.
