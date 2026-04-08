Hazánk mögött a világ legerősebb országa áll, ami komoly garanciát jelent a békére és a stabilitásra – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
„Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiállnak Magyarország mellett” – közölte Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország békéje és biztonsága továbbra is garantált.
„Egyedül mi képviseljük mindig és mindenhol Magyarország érdekeit. – Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is” – szögezte le.
Orbán Balázs: J. D. Vance szerint botrányos a Magyarországot érő külföldi nyomás
A magyar szuverenitást és a békepolitikát érintő kérdésekről beszélt az amerikai alelnök budapesti látogatásán, amelynek legfontosabb üzeneteit Orbán Balázs foglalta össze. J. D. Vance szerint Magyarországot méltatlan támadások érik, miközben Orbán Viktor a béke szempontjából kulcsszereplő Európában.
