„Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiállnak Magyarország mellett” – közölte Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf J. D. Vance látogatása után: A világ legerősebb országa áll mellettünk

Fotó: Facebook

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország békéje és biztonsága továbbra is garantált.

„Egyedül mi képviseljük mindig és mindenhol Magyarország érdekeit. – Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is” – szögezte le.

Orbán Balázs: J. D. Vance szerint botrányos a Magyarországot érő külföldi nyomás

A magyar szuverenitást és a békepolitikát érintő kérdésekről beszélt az amerikai alelnök budapesti látogatásán, amelynek legfontosabb üzeneteit Orbán Balázs foglalta össze. J. D. Vance szerint Magyarországot méltatlan támadások érik, miközben Orbán Viktor a béke szempontjából kulcsszereplő Európában.