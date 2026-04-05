Így néz ki most Jakabos Zsuzsanna úszó olimpikon sármos férje – videó

Jakabos Zsuzsanna, az olimpikon úszó az Exatlon Hungary 2026-os évadának első kiesője lett. A TV2 nagy meglepetést okozott azzal, hogy sikerült leigazolniuk a sportolót, aki a Bajnokok csapatát erősítette. Kiesése után a budapesti stúdióban a párbajozók hozzátartozóit kérdezték a műsor kimeneteléről, ahol Jakabos férje, Petrov Iván is megszólalt, aki ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, hívta fel a figyelmet a blikk.hu.

Jakabos Zsuzsanna úszóedző férje, Petrov Iván az Exatlon háttérműsorában tűnt fel

A stúdióban Vadkerti Adél golfozót családtagjai, Jakabos Zsuzsannát pedig úszó barátnője, Verrasztó Evelyn, a szerelme, Petrov Iván és sógora, Árpád képviselte. Petrov Iván szereplése különösen figyelemre méltó volt, hiszen Jakabos Zsuzsanna magánéletét általában távol tartja a nyilvánosságtól, és csak ritkán oszt meg közös fotókat férjével. Ezért is számított különleges alkalomnak, hogy Iván most kamerák elé állt. A nézők számára feltűnő volt, hogy a sármos férfi mennyire hasonlít ikertestvérére, Árpádra.

Így néz ki most Jakabos Zsuzsanna férje

A gyönyörű úszónő és a kedvese 2017 augusztusában házasodtak össze Győrben, nem sokkal a budapesti vizes világbajnokság után. Petrov Iván nemcsak a férje, hanem hosszú ideig az edzője is volt az úszónőnek. Együttműködésük rendkívül sikeres volt, Petrov irányítása alatt Jakabos számos nemzetközi versenyen ért el kiváló eredményeket.

Jakabos Zsuzsanna így bukott el 12,5 millió forintot

Interjút készítettek a bajnokkal. A magyar úszósport egyik állócsillaga, Jakabos Zsuzsanna ritka őszinteséggel beszélt az anyagi helyzetéről és arról a jogi csatáról, amelynek végén több mint 12,5 millió forinttól esett el. A 25-szörös Eb-érmes klasszis méltósággal, de érezhető csalódottsággal vette tudomásul: a bíróságon nem osztanak érmet a medencében elért sikerekért.

Alig takarja valami a szuperszexi magyar úszónő bombatestét – videó

Folyamatosan elvarázsolja a rajongóit hazánk egyik, ha nem a legszexibb úszónője. Az Európa-bajnok magyar klasszis, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan, legalábbis az internet világában egészen biztosan. A 36 éves sportolónő ismét egy különleges videóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán, amely nem sokat bíz a képzeletre.