Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Meghalt Jancsik Ferenc színművész

Életének 81. évében elhunyt Jancsik Ferenc, a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja – közölte a teátrum pénteken.
Jancsik Ferenc 1946. január 12-én született Pesterzsébeten, iskoláit Csepelen végezte. Játszott a kecskeméti Katona József Színházban, a miskolci, majd a budapesti Nemzeti Színházban, 1988-tól a békéscsabai teátrum művésze volt. 

Jancsik Ferencet a Békéscsabai Jókai Színház saját halottjának tekinti – Fotó: David Tomaseti / Unsplash
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Jancsik Ferenc rangos elismeréseket kapott

Tíz évig színészmesterséget tanított a békéscsabai színiiskolában, munkásságáért Békés Megye Kultúrájáért díjjal, valamint Békéscsaba Város Életmű díjjal tüntették ki.

Kisebb szerepekben az elmúlt években is feltűnt a színpadon.

A színház a művészt saját halottjának tekinti – írták közösségi oldalukon.

 

 

