szekszárd

Szekszárd befalta a rekordját: a 100 méteres kalácsot

Rekordkísérletre készültek hétfőn Tolna vármegye székhelyén. Szekszárdon grandiózus, 100 méternyi hosszúságú kalácsot készítettek a város vendéglátósai és önkéntesei.
Szekszárd belvárosában, a Béla Király téren húsvéthétfőn rendhagyó látványosság várta a helyieket: a város vendéglátósai és önkéntesei közösen készítették el a 100 méter hosszú kalácsot.

Készül a 100 méter hosszú méretes kalács a szekszárdi Béla király téren
Készül a 100 méter hosszú méretes kalács a szekszárdi Béla király téren
Fotó: TEOL/Makovics Kornél

A résztvevők nem csupán egy hatalmas édesség alkottak meg, hanem ez közösségi élmény és potenciális rekordkísérlet is volt. A kalács hagyományos húsvéti sütemény Magyarországon, puha, fonott tésztája évszázadok óta része az ünnepi asztalnak. A különleges eseményről a Teol galériát is közölt.

A kalácsot méterenként sütötték meg

A Béla Király téren reggeltől a sátrak alatt a hozzávalókat gyúrták, kelesztették, sütötték a tésztát a lelkes önkéntesek. A gyerekek és a felnőttek egyaránt bekapcsolódtak, így az esemény egyszerre volt látványos és közösségi. 

A levegőt a frissen sült kalács édes illata töltötte be, a tér pedig igazi családi összejövetel színhelyévé vált. 

Ahogy a darabok sorakoztak, egyre biztosabb lett, hogy Szekszárd új helyi „édes rekorddal” gazdagodik. A kalácsot méterekre lebontva sütötték meg, majd együtt állították össze, és így lett végül egy hatalmas édesség – amit aztán jól megettek.

 

