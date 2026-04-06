Szekszárd befalta a rekordját: a 100 méteres kalácsot

Szekszárd belvárosában, a Béla Király téren húsvéthétfőn rendhagyó látványosság várta a helyieket: a város vendéglátósai és önkéntesei közösen készítették el a 100 méter hosszú kalácsot.

Készül a 100 méter hosszú méretes kalács a szekszárdi Béla király téren

A résztvevők nem csupán egy hatalmas édesség alkottak meg, hanem ez közösségi élmény és potenciális rekordkísérlet is volt. A kalács hagyományos húsvéti sütemény Magyarországon, puha, fonott tésztája évszázadok óta része az ünnepi asztalnak. A különleges eseményről a Teol galériát is közölt.

A kalácsot méterenként sütötték meg

A Béla Király téren reggeltől a sátrak alatt a hozzávalókat gyúrták, kelesztették, sütötték a tésztát a lelkes önkéntesek. A gyerekek és a felnőttek egyaránt bekapcsolódtak, így az esemény egyszerre volt látványos és közösségi.

A levegőt a frissen sült kalács édes illata töltötte be, a tér pedig igazi családi összejövetel színhelyévé vált.

Ahogy a darabok sorakoztak, egyre biztosabb lett, hogy Szekszárd új helyi „édes rekorddal” gazdagodik. A kalácsot méterekre lebontva sütötték meg, majd együtt állították össze, és így lett végül egy hatalmas édesség – amit aztán jól megettek.