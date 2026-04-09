Életének szaftos részleteiről vallott a híres magyar írónő – barátai sem akarták elhinni

Karafiáth Orsolya őszintén beszélt arról, hogy kényszeres gyűjtögetéssel küzd, ami az elmúlt években súlyosan befolyásolta a mindennapjait. Az írónő elmondta, hogy a helyzet odáig fajult, hogy már két éve szinte senki sem tud belépni az otthonába a felhalmozott tárgyak miatt, a közeli barátai pedig úgy érezték, közbe kell lépniük.

Budapest, 2025. október 2. Karafiáth Orsolya író beszédet mond a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján a Budapest Music Centerben 2025. október 2-án. A díszvendég ország Románia.

Karafiáth Orsolya a kényszeres gyűjtögetésről

A nyílt vallomást az Én és a pénz című YouTube-műsorban tette, ahol arról is beszélt, hogy mostanra vált igazán kritikussá a helyzet. Karafiáth Orsolya hangsúlyozta, hogy a döntését nem elsősorban anyagi okok vezették, hanem az a felismerés, hogy a felgyülemlett holmik már szinte teljesen ellepték az életterét, és jelentősen megnehezítik az életét.

Az írónő ezért komoly fogadalmat tett: egy teljes éven át semmit sem vásárol. A célja az, hogy rendet tegyen maga körül, és szembenézzen azzal a problémával, amely hosszú ideje meghatározza a hétköznapjait. A vallomása így egyszerre szól egy nehéz küzdelemről és egy új kezdet reményéről – írja a Blikk.

