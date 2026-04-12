Kárpáti Rebeka gyászol – éveken át küzdött, végül elfáradt

Kárpáti Rebeka megható Instagram-bejegyzésben tudatta követőivel, hogy szeretett kutyája, Aperol meghalt. A modell és influenszer hosszú, személyes hangvételű posztban mesélt arról, milyen mély kapcsolat fűzte a kisállathoz, aki élete nehéz időszakaiban is mellette volt.
Kárpáti Rebeka szívszorító sorokkal búcsúzott kutyájától
Elmondása szerint Aperol váratlanul érkezett az életébe, és azonnal különleges helyet foglalt el a mindennapjaiban. A kiskedvenc már fiatalon megbetegedett, és az évek során több egészségügyi problémával is meg kellett küzdenie, de többször sikerült felépülnie.
Az utolsó időszakban folyamatos ápolást igényelt, gyógyszereket kapott, és Rebeka minden körülmények között mellette maradt. A modell szerint egészen addig kitartottak együtt, amíg a kutya életkedve és ereje is jelen volt.
A bejegyzésben részletesen felidézte az utolsó nap eseményeit is: amikor hazaért, már érezte, hogy valami megváltozott. A kutya még megvárta őt, majd a sürgősségi ellátás során, gazdája jelenlétében hunyt el.
Kárpáti Rebeka megható szavakkal búcsúzott: Aperolt nemcsak házikedvencnek, hanem élete egyik legerősebb tanítójának nevezte, és hangsúlyozta, hogy a közös évek örökre meghatározóak maradnak számára.
