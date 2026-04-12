Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
főzőlap

Itt a kerámia főzőlap megmentője – filléres trükk, ami mindent visz

Egy egyszerű házi praktika újra ragyogóvá varázsolhatja a konyha egyik legfontosabb felületét. A kerámia főzőlap tisztítása sokszor nehéznek tűnik, pedig egy meglepő módszerrel látványos eredmény érhető el. A makacs foltok és odaégett szennyeződések sem feltétlenül igényelnek drága tisztítószereket.
A kerámia főzőlap felületén könnyen megjelennek a zsírfoltok, vízkőlerakódások és odaégett szennyeződések, amelyek a magas hő hatására gyorsan rögzülnek. A megfelelő zsírtalanítás és a rendszeres karbantartás kulcsfontosságú, ugyanakkor a főzőlap tisztítás házilag is hatékony lehet. Egy mosogatógép-tabletta például olyan összetevőket tartalmaz, amelyek segíthetnek feloldani a makacs lerakódásokat és visszaadni a felület fényét - tájékoztat a HOME BOOK.

A kerámia főzőlap rendszeres tisztítása segít megőrizni a fényt
Fotó: Pexels

Hogyan tisztítható a kerámia főzőlap házilag?

A kerámia főzőlap tisztítása otthoni eszközökkel is megoldható, ha betartunk néhány alaplépést:

  • egy tálban oldjunk fel egy mosogatógép-tablettát kevés vízben;
  • puha ronggyal vigyük fel az oldatot a felületre;
  • agyjuk hatni néhány percig az odaégett szennyeződés fellazítására;
  • finoman töröljük át a felületet, ne dörzsöljük erősen;
  • nedves ruhával távolítsuk el a maradékot;
  • mikroszálas kendővel töröljük szárazra a csíkmentes hatásért.

Ez a módszer segíthet a zsírtalanításban és a makacs foltok eltávolításában is.

Miért lesz foltos a kerámia főzőlap, és hogyan tisztítsuk meg?

A foltok kialakulásának leggyakoribb oka a kifröccsenő zsír, a vízben lévő ásványi anyagok, valamint az odaégett ételmaradékok. A magas hő hatására ezek gyorsan rászáradnak a felületre, és matt réteget képeznek. A tisztítás során fontos, hogy ne használjunk durva, karcoló eszközöket. A kíméletes tisztítószerek – például a feloldott mosogatógép-tabletta – segítenek fellazítani a szennyeződéseket, így azok könnyebben eltávolíthatók anélkül, hogy károsítanánk a felületet.

Mivel lehet csíkmentesre tisztítani a kerámia főzőlapot?

A csíkmentes felület eléréséhez nemcsak a tisztítószer, hanem a törlés módja is kulcsfontosságú. A mikroszálas kendő ideális választás, mert nem hagy szöszöket vagy csíkokat maga után. Érdemes a tisztítás végén száraz, puha kendővel áttörölni a főzőlapot, így elkerülhető a vízfoltok kialakulása. A megfelelő zsírtalanítás után a felület visszanyeri eredeti fényét.

