Ne irtsa ki! – Nem gyom, hanem hasznos gyógynövény!

Az Őrségben, Vas megyében és az ország több pontján is gyakran felbukkan a kerek repkény, amelyet földi borostyánként is ismernek. Tavasszal különösen feltűnővé válik, amikor apró, halványlila virágokat hoz, miközben csendben terjeszkedik a gyepben, a kertek szélén vagy akár réteken, erdőszéleken is. Bár sokan azonnal kiirtanák, egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy érdemes árnyaltabban nézni erre a sokáig lebecsült növényre – számolt be a cikkében a VAOL.

A kerek repkény vagy földi repkény, földi borostyán (Glechoma hederacea)

A kerek repkény

A növény alacsonyan kúszik a talajon, kerekded, enyhén csipkézett levelei pedig könnyen felismerhetők. Ha valaki megdörzsöli, rögtön érezheti a jellegzetes, fűszeres illatát is.

Éppen kitartása miatt sok kerttulajdonos bosszankodik miatta, pedig nem véletlen, hogy ennyire ellenálló. A kerek repkény évszázadokon át ismert növény volt, amelynek a népi gyakorlatban is megvolt a maga helye.

Az árvacsalánfélék családjába tartozó növényfaj. A germán gyógyászatban nagyra becsülték. Német nevének „Gundermann” szótöve, a „Gund”, a sebkezelésnél való alkalmazására utal

Nem gaz, hanem gyógynövény – a kerek repkény felhasználása

A földi borostyánt korábban kisebb mennyiségben, gyakran más növényekkel együtt alkalmazták.

Hagyományosan többek között köhögés, torokkaparás, emésztési panaszok, kisebb sérülések vagy rovarcsípés esetén is előkerült, és teakeverékekben is használták.

Erős, karakteres íze miatt önmagában nem igazán fogyasztották nagyobb mennyiségben. Inkább csak kiegészítőként tartották számon, amelyet körültekintően érdemes kezelni.

A kerek repkény nem csak gyom: hasznos gyógynövény lehet

Nem biztos, hogy a kiirtás a legjobb megoldás

A kerek repkényt tavasszal és kora nyáron szokás gyűjteni, főként akkor, amikor már virágzik. Ilyenkor általában csak a hajtások felső részét szedik le, így a növény később is meg tud újulni.

Szárításához árnyékos, jól szellőző hely ajánlott, mert a közvetlen napsütés ronthat a minőségén. Mindez arra utal, hogy a sokak által lenézett növényre nemcsak kellemetlen kerti betolakodóként, hanem hasznos, hagyományosan is ismert fajként is lehet tekinteni.