Felfoghatatlan veszteség érte Keresztes Ildikót – szívszorító üzenetet osztott meg

Keresztes Ildikó a közösségi oldalán osztotta meg fájdalmát, miután elvesztette barátját, Gombás Endrét. Az énekesnő mély megrendüléssel emlékezett a 73 éves korában elhunyt kulturális és közéleti szereplőre, aki Szombathely életének meghatározó alakja volt. Nemrég még együtt ünnepelhették egy telt házas esemény sikerét, a tragédia híre váratlanul érte őt – írja a Blikk.

Gyászol Keresztes Ildikó, közeli barátot veszített el

A Máté Péter-díjas előadóművész képtelen felfogni barátja hirtelen halálát. Bejegyzésében személyes emlékeket idézett fel, amelyekből kiderült, hogy Gombás Endre nemcsak szakmai szempontból, hanem emberi kapcsolataiban is példamutató volt.

A legédesebb szervező és barát voltál

– írta Keresztes Ildikó, kiemelve barátja szakmai és emberi nagyságát.