Nem a locsolás a megoldás? Ezzel mentheti meg a kertjét a kiszáradástól

A kertészkedési tippek szerint a nyári kiszáradás megelőzésének kulcsa nem a folyamatos locsolás, hanem a talaj tudatos javítása. A mulcsozás, az ásásmentes kertészkedés és a szerves anyagok visszaforgatása fenntarthatóbb kertfenntartást támogat.

Kertészkedési tippek kiszáradás ellen (illusztráció) Forrás: freepik.com

Németh Benjámin kertművész és tájépítész szerint a nyári aszályra nem a több munka, hanem az okosabb kertrendezés adhat választ. Előadásában arról beszélt, hogy a hosszabb száraz időszakok, a hirtelen lezúduló esők és a romló talajállapot egyre nehezebb helyzetbe hozzák a kerteket, de megfelelő szemlélettel ez kezelhető.

A szakértő szerint a legfontosabb feladat a talaj védelme. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi kertészeti gyakorlat, a túlzott ásás, kapálás és a kopárra takarított udvarok sok helyen tönkretették a föld szerkezetét, ezért a víz egyszerűen elfolyik róla.

Megoldásként a mulcsozást emelte ki, vagyis azt, hogy falevéllel, aprított ágakkal vagy fűnyesedékkel kell takarni a talajt. Ez segít megőrizni a nedvességet, és javítja a föld állapotát is.

Németh Benjámin az ásásmentes kertészkedést is fontosnak nevezte, mert a talaj élő rendszer, amelyben gombák és mikroorganizmusok dolgoznak. Az öntözésről azt mondta, nem a napi locsolás a cél, hanem a ritkább, de alapos vízadagolás. Szerinte a kertben nem a tökéletességet kell hajszolni, hanem egy fenntartható, élhető és működő rendszert kell kialakítani – számolt be a Zaol.

4+1 tipp a kertészkedéshez: így előzze meg a tavaszi káoszt a kertben

A tavaszi kertészkedés azonban nem az első palánták elültetésével kezdődik – a siker kulcsa az időben elkezdett előkészületekben rejlik. Ha már most egy kicsit előre dolgozik, sokkal gördülékenyebben indulhat a szezon, és több ideje marad majd élvezni a természet közelségét.

Íme, néhány hatékony tipp a kerti gyom eltávolításához és megelőzéséhez

A nyári kertészkedés egyik legbosszantóbb kihívása a kerti gyomok megjelenése, amelyek megzavarják a gondosan ápolt gyepet és növényeink fejlődését. Ezek a gyomok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem versenytársként elvonják a vizet, tápanyagot és fényt a haszonnövényektől is.