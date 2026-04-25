Pár éve még az egész ország aggódott érte, mára sokak kedvence lett

Ötéves lett Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert kiselefántja, születésnapját pedig a látogatók előtt ünnepelték meg. Az állatkert külön tortával köszöntötte az elefántot, hogy az érdeklődők is láthassák a különleges pillanatot.

Samu 2019. április 24-én, a hajnali órákban született Angele és Assam harmadik borjaként. Születésénél bátyja, Arun is jelen volt, aki két évvel ezelőtt a Szegedi Vadasparkba költözött.

Most Samu életében is új korszak kezdődik. A fiatal hím elefántok a természetben is elhagyják a csapatot, amelyben felnőttek, ezért Samu még a nyár előtt Veszprémbe költözik. A születésnap alkalmából az állatkert egy videót is megosztott arról, hogyan medencézett először a kiselefánt – számol be a Blikk.

