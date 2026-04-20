kiss kriszta

Sérülései ellenére is letarolta a mezőnyt A Nagy Ő sztárja

Súlyos sérülések és műtét után állt újra színpadra, mégis magabiztos teljesítményt nyújtott A Nagy Ő sztárja hétvégén. Kiss Kriszta két kategóriában is a dobogóra állhatott a rangos megmérettetésen.
kiss krisztastohl andrásnagy őfitnesz verseny

Kiss Kriszta elképesztő eredményt ért el a hétvégi fitnesz versenyen, ahol sérülései ellenére is a dobogón végzett. A sportoló két kategóriában indult, és mindkettőben kiemelkedően szerepelt – írja a Blikk.

Kiss Kriszta sérülései ellenére is kiemelkedően teljesített
Fotó: TV2

Kiss Kriszta fitnesz versenyen tarolt sérülései ellenére

Kiss Kriszta a szombati IFBB fitnesz és testépítő Magyar Kupán bizonyította, hogy a kitartás és a korábbi évek munkája meghozza a gyümölcsét. A Masters kategóriában, a 45 év felettiek között első helyezést ért el, míg a magasság szerinti mezőnyben, a 160 centi alattiak között a második helyen végzett. A verseny különösen nagy kihívást jelentett számára, hiszen az elmúlt hónapokban komoly sérülésekkel kellett megküzdenie. Februárban izomsérv miatt műtötték a lapockáját, majd egy súlyos bokaficam is hátráltatta a felkészülésben.

Nagyon boldog vagyok, számomra csodálatos élmény volt a verseny, remekül éreztem magam!

– mondta Kiss Kriszta, aki szerint a forma nem az utolsó hónapokban alakul ki, hanem hosszú évek munkájának eredménye. A versenyen barátai és ismerősei is támogatták, és bár személyesen nem tudott jelen lenni, Stohl András végig mellette állt.

A versenyen készült fotókat a Blikk oldalán tekintheti meg.

