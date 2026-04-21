Itt az igazság! Együtt van még Stohl András és Kiss Kriszta?

Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata továbbra is tart, még ha az utóbbi időben kevesebbet is tudnak találkozni. A pár románca A Nagy Ő című műsorban indult, ahol a színész Krisztát választotta, kapcsolatukat azonban csak a februári finálé után vállalhatták fel nyilvánosan. Azóta a mingli életmód mellett döntöttek, vagyis együtt vannak, de külön élnek, mert mindkettőjüknek ez a kényelmesebb jelenleg.

Az elmúlt hetekben a nagy csend miatt többen már szakításról kezdtek beszélni, Kriszta azonban ezt egyértelműen cáfolta. Elmondta, hogy valóban ritkábban találkoznak, de ennek egyszerű oka van: mindkettejük élete nagyon sűrű lett. Stohl András jelenleg a budaörsi színházban próbálja a Julius Caesar című darabot, ami rengeteg idejét leköti.

Kiss Kriszta közben szintén mozgalmas időszakot él. Tévéfelkérésekre jár, beszélgetős esteken szerepel, együttműködései vannak, hamarosan megnyílik a női tanácsadó szalonja, kiadta a könyvét, és egy alapítvány elindításán is dolgozik. A zsúfolt program miatt Stohl még Kriszta 48. születésnapi partiján sem tud ott lenni, mert arra a napra esik a Julius Caesar bemutatója. Kriszta szerint ez csalódás, de a kapcsolatuk továbbra is stabil, és azon dolgoznak, hogy több időt tudjanak együtt tölteni – írja a Blikk.

Kiss Kriszta a szombati IFBB fitnesz és testépítő Magyar Kupán bizonyította, hogy a kitartás és a korábbi évek munkája meghozza a gyümölcsét. A Masters kategóriában, a 45 év felettiek között első helyezést ért el, míg a magasság szerinti mezőnyben, a 160 centi alattiak között a második helyen végzett. A verseny különösen nagy kihívást jelentett számára, hiszen az elmúlt hónapokban komoly sérülésekkel kellett megküzdenie. Februárban izomsérv miatt műtötték a lapockáját, majd egy súlyos bokaficam is hátráltatta a felkészülésben.

Hatalmas fába vágta a fejszéjét Stohl András szerelme, aki bebizonyította, hogy a kitartása nem ismer határokat. Nagy Ő Kriszta négy év kihagyás után döntött úgy, hogy ismét felhúzza a tűsarkút és a csillogó bikinit, hogy megmérettesse magát a bikini fitneszmodellek között, ám a felkészülése során nem várt akadályokba ütközött.