Kocsis Máté kiakadt: már reggel törvényt sértettek?

Kocsis Máté szerint a szabályok megszegése történt annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is leadja voksát, ugyanis állítása szerint tüntetés zajlott a tiltott zónán belül. A politikus azt írta, korábban is kérték, hogy tartózkodjanak az ilyen jellegű megmozdulásoktól, ennek ellenére mégis sor került rá.

A bejegyzésben konkrétan idézte a választási törvény vonatkozó részét is, amely szerint a szavazás napján tilos kampánytevékenységet folytatni a szavazóhelyiség közelében, 150 méteres körzeten belül. Hozzátette, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik, és mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a szavazáson.