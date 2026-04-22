Meglepő ok: ezért könnyezik a szeme, amikor nagyon fáradt

Amikor elfáradunk, a pislogás gyakran lelassul, különösen akkor, ha sokat nézzük a telefont, a tévét vagy a számítógépet. Emiatt a könnyfilm nem oszlik el egyenletesen a szem felszínén, a szem kiszáradhat, és a könnyező szem éppen ennek az ellensúlyozására jelenhet meg – tájékoztat az Egészségkalauz.

A könnyező szem álmosság esetén gyakran természetes reakció

Bár furcsán hangzik, a száraz szem gyakran nem száraz érzést, hanem épp fokozott könnyezést okoz. A száraz szem egyik tünete az is lehet, hogy a szem a szokásosnál jobban könnyezik, mert így próbálja pótolni a hiányzó nedvességet és megvédeni a szemfelszínt.

Az ásítás is okozhat könnyező szemeket

Amikor álmosak vagyunk, gyakrabban ásítunk is. Ilyenkor az arc és a szem körüli izmok mozgása szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy könny jelenjen meg a szemben. Ezért fordul elő sokaknál, hogy ásítás után még inkább könnyes lesz a tekintet.

Mikor kell jobban figyelni?

A fáradtsággal járó könnyezés önmagában általában nem gond.

Akkor érdemes kivizsgáltatni, ha napközben is gyakran jelentkezik, égő vagy szúró érzés, vörösség, homályos látás vagy tartós irritáció társul hozzá,

mert ilyenkor már száraz szem, allergia vagy más szemészeti probléma is állhat a háttérben.

Akkor forduljon orvoshoz, ha napközben is fennáll a probléma, illetve több tünetegyüttes kíséri

Mit lehet tenni ellene?

Sokat segíthet, ha

képernyőhasználat közben időnként szünetet tart,

tudatosabban pislog,

eleget alszik,

és figyel arra, hogy ne legyen túl száraz a levegő ön körül.

Ezek az egyszerű lépések csökkenthetik a szem fáradását és a könnyezést is.