Lemondási hullám: több kormányzati tisztviselő is távozik még az új kabinet előtt

Az új kabinet felállása előtt több kormányzati tisztviselő is elhagyja posztját – derül ki a Magyar Közlönyből. A hivatalos bejelentés szerint három helyettes államtitkár távozik a közeljövőben, mindannyian lemondás miatt.

Miért mond le több kormányzati tisztviselő egyszerre?

A távozók között van Pósánné Rácz Annamária, aki a Kulturális és Innovációs Minisztériumban a felsőoktatásért és felnőttképzésért felelt. Az ő megbízatása már április 16-án megszűnik. Rajta kívül Besek Botond, a Nemzetgazdasági Minisztérium adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára, valamint Csákiné Gyuris Krisztina, aki a fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelt, május 6-i hatállyal távoznak.

A jogszabályok egyértelműek: amennyiben egy helyettes államtitkár lemond, a megbízatása azonnali hatállyal megszűnik. Ez azt jelenti, hogy ezek a döntések nem átmeneti jellegűek, hanem végleges távozást jelentenek az adott pozíciókból.