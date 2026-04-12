KRESZ-teszt: Ön átmenne ezen a trükkös körforgalmi feladaton?

A KRESZ-teszt egy olyan körforgalmi szituációt mutat be, amely a mindennapokban is komoly bizonytalanságot okoz sok autós számára. A többsávos körforgalmak ugyan a forgalom gyorsabb és hatékonyabb áramlását szolgálják, mégis sokan nincsenek teljesen tisztában a helyes használatukkal – írja a VEOL.

KRESZ-teszt ábra egy többsávos körforgalomról, ahol három különböző nyomvonal közül kell kiválasztani a szabályos kihajtást Fotó:Képkivágás/KRESZ TV YouTube-csatorna

A többsávos körforgalom sajátossága, hogy egyszerre több jármű is haladhat egymás mellett, külön sávokban. Ez azonban fokozott figyelmet igényel, különösen akkor, amikor valaki el szeretné hagyni a körforgalmat. A legnagyobb hibát sokan ott követik el, hogy nem a megfelelő sávból próbálnak kihajtani.

A példában szereplő „B” jelű jármű valószínűleg a belső sávból érkezik, és onnan szeretne továbbhaladni. Ilyen esetben azonban először biztonságosan ki kell sorolnia a külső sávba, és csak ezt követően hagyhatja el a körforgalmat. A belső sávból történő közvetlen kihajtás szabálytalan és veszélyes.

A kérdés tehát az volt: az 1-es, a 2-es vagy a 3-as nyomvonal számít szabályosnak?

A helyes válasz: az 1-es és a 3-as nyomvonal. Ezek mutatják a szabályos közlekedést, amikor a jármű megfelelően besorol a külső sávba, majd onnan hajt ki. A 2-es nyomvonal ezzel szemben szabálytalan, mert a belső sávból történő közvetlen kihajtást ábrázolja.

A többsávos körforgalmak használata tehát nem bonyolult, de odafigyelést igényel. A sávváltás, az irányjelzés és a többi közlekedő figyelése elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. Egy apró hiba is könnyen veszélyes helyzetet teremthet.

Érdemes időről időre felfrissíteni a KRESZ szabályokat, hiszen ezek nemcsak a büntetések elkerülése miatt fontosak, hanem azért is, mert életeket menthetnek. A körforgalmak helyes használata minden közlekedő közös érdeke.

