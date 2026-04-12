Krumplit ültetne? – burgonya kisokos tavaszi kertészkedéshez

A tavaszi kerti munkák időszakában sokan készülnek arra, hogy elültessék a krumpli gumóit, ám a jó terméshez több veszélyforrásra is figyelni kell. A zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt tulajdonosai szerint a talajfertőtlenítés, a megfelelő tápanyag-utánpótlás, a fitoftóra elleni védekezés, valamint a burgonyabogár elleni időben végzett kezelés is alapvető feltétele annak, hogy valóban szép és egészséges termés kerüljön a földből a kamrába.

Krumpli ültetése tavasszal

Mire figyeljen, ha krumpli kerül a kertbe?

A szakértők szerint az egyik legfontosabb lépés a talaj előkészítése:

Ültetéskor kiemelten fontos a talajfertőtlenítés a fonálféreg ellen, mert ez a kártevő komoly károkat tud okozni.

A megfelelő fejlődéshez a burgonya magas káliumtartalmú tápanyag-utánpótlást igényel, emellett virágzáskor a bór és a kalcium is segítheti a gumók fejlődését és tárolhatóságát.

Az öntözésnél sem mindegy, hogyan jut vízhez a növény:

A krumpli szereti a nedvességet, de ha a lombját éri a víz, könnyen fitoftórás lehet, ezért inkább a soráztatásos vagy csepegtető öntözés ajánlott.

A burgonyabogár és a betegségek is veszélyt jelentenek

A termesztés egyik legnagyobb kihívása a burgonyabogár, amely az ötleveles állapot környékén már megjelenhet. A szakértők szerint megfelelő készítménnyel, jól időzített kezeléssel már egyetlen beavatkozás is elegendő lehet.

Emellett a gyomirtást sem szabad elhanyagolni:

a gyomok elszívják a tápanyagot, különösen a káliumot, ami jelentősen ronthatja a termést.

A ZAOL arra is figyelmeztet, hogy a paradicsomot és a padlizsánt nem érdemes a burgonya mellé ültetni, mert a burgonyabogár könnyen átvándorol rájuk, és a fitoftóra is továbbterjedhet. Jó szomszéd lehet viszont a sárgarépa, a zöldborsó és a hagyma.

Sokféle fajta közül lehet választani

A burgonyafajták között héjszín és felhasználás szerint is lehet válogatni. Vannak salátának való, főzni ideális és kifejezetten lisztes típusok is. A népszerű fajták között szerepel az Agria, a Balatoni rózsa, a Babylon, a Belami, a Mozart vagy a Bellarosa, de különlegesebb változatok is elérhetők, például lila vagy piros héjú burgonyák.