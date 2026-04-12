Krumplit ültetne? – burgonya kisokos tavaszi kertészkedéshez

A tavaszi kerti munkák időszakában sokan készülnek arra, hogy elültessék a krumpli gumóit, ám a jó terméshez több veszélyforrásra is figyelni kell. A zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt tulajdonosai szerint a talajfertőtlenítés, a megfelelő tápanyag-utánpótlás, a fitoftóra elleni védekezés, valamint a burgonyabogár elleni időben végzett kezelés is alapvető feltétele annak, hogy valóban szép és egészséges termés kerüljön a földből a kamrába.
Mire figyeljen, ha krumpli kerül a kertbe?
A szakértők szerint az egyik legfontosabb lépés a talaj előkészítése:
- Ültetéskor kiemelten fontos a talajfertőtlenítés a fonálféreg ellen, mert ez a kártevő komoly károkat tud okozni.
- A megfelelő fejlődéshez a burgonya magas káliumtartalmú tápanyag-utánpótlást igényel, emellett virágzáskor a bór és a kalcium is segítheti a gumók fejlődését és tárolhatóságát.
Az öntözésnél sem mindegy, hogyan jut vízhez a növény:
- A krumpli szereti a nedvességet, de ha a lombját éri a víz, könnyen fitoftórás lehet, ezért inkább a soráztatásos vagy csepegtető öntözés ajánlott.
A burgonyabogár és a betegségek is veszélyt jelentenek
A termesztés egyik legnagyobb kihívása a burgonyabogár, amely az ötleveles állapot környékén már megjelenhet. A szakértők szerint megfelelő készítménnyel, jól időzített kezeléssel már egyetlen beavatkozás is elegendő lehet.
Emellett a gyomirtást sem szabad elhanyagolni:
- a gyomok elszívják a tápanyagot, különösen a káliumot, ami jelentősen ronthatja a termést.
A ZAOL arra is figyelmeztet, hogy a paradicsomot és a padlizsánt nem érdemes a burgonya mellé ültetni, mert a burgonyabogár könnyen átvándorol rájuk, és a fitoftóra is továbbterjedhet. Jó szomszéd lehet viszont a sárgarépa, a zöldborsó és a hagyma.
Sokféle fajta közül lehet választani
A burgonyafajták között héjszín és felhasználás szerint is lehet válogatni. Vannak salátának való, főzni ideális és kifejezetten lisztes típusok is. A népszerű fajták között szerepel az Agria, a Balatoni rózsa, a Babylon, a Belami, a Mozart vagy a Bellarosa, de különlegesebb változatok is elérhetők, például lila vagy piros héjú burgonyák.
A szakértők szerint a jó terméshez a szaporítási fok is sokat számít. A szuperelit és az elit minőségű vetőburgonya biztosíthatja a legjobb eredményt, míg az alacsonyabb fokozatú gumóknál már könnyebben jelentkezhet minőségromlás és betegséghajlam – tájékoztatott a ZAOL.
Ez is érdekelheti:
Ne hagyja magára a gyereket ezek mellett a gyönyörű kerti virágok mellett!
Már nyílnak a kertben a tavaszi virágok, még illattal telik meg az udvar és a rét, de a szép szirmok között veszély is lapulhat, mert a leander, a gyöngyvirág és a nárcisz mérgező lehet. Tavasszal sok népszerű virág nyílik ki a kertekben, de nem mindegyik ártalmatlan. A veszélyes nővények a gyerekekre és a háziállatokra is komoly kockázatot jelenthetnek. Egyes növények fogyasztása rosszullétet, hányást vagy akár súlyosabb panaszokat is okozhat.
4+1 tipp a kertészkedéshez: így előzze meg a tavaszi káoszt a kertben
A tavasz közeledtével sokakban felébred a vágy, hogy újra időt töltsenek a kertben. A tavaszi kertészkedés azonban nem az első palánták elültetésével kezdődik – a siker kulcsa az időben elkezdett előkészületekben rejlik. Ha már most egy kicsit előre dolgozik, sokkal gördülékenyebben indulhat a szezon, és több ideje marad majd élvezni a természet közelségét.