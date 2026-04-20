Beindult a kucsmagombaszezon: itt keresse a finomságot!

Elindult a kucsmagomba szezonja a Bakonyban, és egyre több helyen bukkan fel ez a különleges, ízletes gomba. Korábban inkább északabbra volt jellemző az előfordulása, ma már azonban Veszprém vármegyében is szép számmal gyűjthető – írja a Veol.

A tavasz kincse: megjelent a kucsmagomba a Bakonyban

Fotó: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

A kucsmagomba a tavaszi gombák egyik legkedveltebb fajtája, amely ízletes, de viszonylag ritkán bukkan fel. Több típusa ismert – például a fattyú kucsmagomba, a cseh kucsmagomba vagy a pusztai változat –, amelyek eltérő megjelenésűek, de hasonló körülményeket kedvelnek.

A kucsmagomba szedése: mire kell figyelni?

A kucsmagomba gyűjtése nem mindig egyszerű feladat. Gyakran csak a kalapja csúcsa látszik ki az avarból, így könnyű elnézni. Érdemes alaposan körülnézni, mert ahol egy példányt találunk, ott általában több is rejtőzik a közelben.

Fontos szabály, hogy a gombát ne vágjuk le, hanem óvatosan csavarjuk ki a talajból. Így a föld alatt húzódó micélium kevésbé sérül, és később is képes lesz új termőtesteket hozni. A keletkező kis mélyedést ajánlott levelekkel visszafedni, hogy a természetes környezet megmaradjon.

A megfelelő azonosítás kulcsfontosságú: a kucsmagomba mellett ugyanis megjelenhet a hozzá hasonló, mérgező papsapkagomba is. Éppen ezért minden esetben ajánlott gombaszakellenőrrel bevizsgáltatni a gyűjtött példányokat.

Fontos szabály: csak bevizsgált gombát fogyasszunk

A kucsmagomba finom és értékes alapanyag, de a biztonság mindenekelőtt áll. Az erdőkben minden évszakban előfordulnak mérgező, akár halálos fajok is. Ezért alapvető szabály, hogy csak olyan gombát fogyasszunk, amelyet szakellenőr már megvizsgált.

