Akár hetekig is a lakásban rejtőzhet ez a veszélyes élősködő

Sokan úgy gondolják, hogy a kullancs csak a természetben jelent veszélyt, pedig ezek az apró vérszívók a lakásban is felbukkanhatnak. A kullancsok elleni védekezés ezért nem ér véget a kirándulás után – a paraziták akár hetekig is megbújhatnak az otthonunkban, ha nem figyelünk – írja a Sonline.

Kullancs a lakásban: akár hetekig is megbújhat ez a veszélyes élősködő

A kullancs leggyakrabban a ruhán, cipőn vagy háziállatok bundáján keresztül juthat be a lakásba. Ez azt jelenti, hogy még azok sincsenek teljes biztonságban, akik ritkán járnak erdőbe vagy mezőre.

A szakemberek szerint a kullancs az otthon több pontján is elrejtőzhet, például a függönyök és textíliák redőiben, a padlószegélyek és láblécek réseiben, a szőnyegek alatt, vagy a kisállatok fekhelyén.

Kullancs elleni védekezés otthon

A hatékony kullancs elleni védekezés három fő pilléren alapul: tisztaság, odafigyelés és megelőzés. A házi kedvencünket minden egyes séta után alaposan vizsgáljuk meg, de a saját testünket se felejtsük el ellenőrizni.

A ruhákat és textíliákat legalább 60 Celsius-fokon érdemes kimosni. Fontos a rendszeres és alapos porszívózás, és a porzsákot is ürítsük ki azonnal.

