kullancs

Akár hetekig is a lakásban rejtőzhet ez a veszélyes élősködő

2026. április 04. 13:14
Olvasási idő: 3 perc
A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.
Sokan úgy gondolják, hogy a kullancs csak a természetben jelent veszélyt, pedig ezek az apró vérszívók a lakásban is felbukkanhatnak. A kullancsok elleni védekezés ezért nem ér véget a kirándulás után – a paraziták akár hetekig is megbújhatnak az otthonunkban, ha nem figyelünk – írja a Sonline

Fotó: Unsplash

A kullancs leggyakrabban a ruhán, cipőn vagy háziállatok bundáján keresztül juthat be a lakásba. Ez azt jelenti, hogy még azok sincsenek teljes biztonságban, akik ritkán járnak erdőbe vagy mezőre. 

A szakemberek szerint a kullancs az otthon több pontján is elrejtőzhet, például a függönyök és textíliák redőiben, a padlószegélyek és láblécek réseiben, a szőnyegek alatt, vagy a kisállatok fekhelyén. 

Kullancs elleni védekezés otthon 

A hatékony kullancs elleni védekezés három fő pilléren alapul: tisztaság, odafigyelés és megelőzés. A házi kedvencünket minden egyes séta után alaposan vizsgáljuk meg, de a saját testünket se felejtsük el ellenőrizni. 

A ruhákat és textíliákat legalább 60 Celsius-fokon érdemes kimosni. Fontos a rendszeres és alapos porszívózás, és a porzsákot is ürítsük ki azonnal. 

Megcsípte egy kullancs? Mutatjuk, mi a teendő!

A természet kikapcsol – a meleg beköszöntével sokan mennek ki a természetbe túrázni, kocogni vagy sétálni, azonban a kullancsszezon beköszöntével előfordulhat, hogy a kis kellemetlen vendéget is hazavisszük. Az enyhüléssel az idei kullancsszezon is berobbant, ezért érdemes felkészülni, és ismerni ezeknek az apró vérszívóknak a szokásait.

 

