Csendben támad a rejtett veszély, amelyet sokan félvállról vesznek

A kullancscsípés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen olyan betegségeket terjeszthet, mint a Lyme-kór vagy az agyvelőgyulladás. Magyarországon évente 1400–1500 fertőzést regisztrálnak, ezért kiemelten fontos a kullancsok elleni védekezés – tájékoztat a TEOL.
Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?
A kullancsok elleni védekezés több lépésből áll, de mindegyik könnyen beépíthető a mindennapokba. Kiránduláskor ajánlott világos, zárt ruházatot viselni, amely megnehezíti, hogy a kullancs a bőrünkhöz jusson. A nadrág szárát érdemes a zokniba tűrni, a hosszú ujjú felső pedig extra védelmet adhat.
Hasznosak a kullancsriasztó szerek is, amelyekkel a szabad bőrfelületet kezelhetjük. Emellett érdemes kerülni a sűrű aljnövényzetet, és a kijelölt turistautakon maradni.
A legfontosabb lépés azonban a kirándulás utáni alapos átvizsgálás. A kullancs gyakran rejtett helyeken – például hajlatokban, fejbőrön – bújik meg, ezért alapos ellenőrzés nélkül könnyen észrevétlen maradhat.
Hogyan kell helyesen eltávolítani a kullancsot?
A kullancs eltávolítása kulcsfontosságú a fertőzések megelőzésében. Minél hamarabb vesszük észre és távolítjuk el az élősködőt, annál kisebb az esélye annak, hogy kórokozók kerülnek a szervezetbe.
A legjobb módszer egy vékony hegyű csipesz használata. A kullancsot a bőrhöz minél közelebb kell megfogni, majd lassú, határozott mozdulattal kihúzni. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a testét, mert ezzel növelhetjük a fertőzés kockázatát.
A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.
