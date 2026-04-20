Csendben támad a rejtett veszély, amelyet sokan félvállról vesznek

A kullancscsípés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen olyan betegségeket terjeszthet, mint a Lyme-kór vagy az agyvelőgyulladás. Magyarországon évente 1400–1500 fertőzést regisztrálnak, ezért kiemelten fontos a kullancsok elleni védekezés – tájékoztat a TEOL.

A kullancs gyakran a hajlatokban bújik meg, ezért fontos az alapos átvizsgálás

Fotó: Unsplash

Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?

A kullancsok elleni védekezés több lépésből áll, de mindegyik könnyen beépíthető a mindennapokba. Kiránduláskor ajánlott világos, zárt ruházatot viselni, amely megnehezíti, hogy a kullancs a bőrünkhöz jusson. A nadrág szárát érdemes a zokniba tűrni, a hosszú ujjú felső pedig extra védelmet adhat.

Hasznosak a kullancsriasztó szerek is, amelyekkel a szabad bőrfelületet kezelhetjük. Emellett érdemes kerülni a sűrű aljnövényzetet, és a kijelölt turistautakon maradni.

A legfontosabb lépés azonban a kirándulás utáni alapos átvizsgálás. A kullancs gyakran rejtett helyeken – például hajlatokban, fejbőrön – bújik meg, ezért alapos ellenőrzés nélkül könnyen észrevétlen maradhat.

Hogyan kell helyesen eltávolítani a kullancsot?

A kullancs eltávolítása kulcsfontosságú a fertőzések megelőzésében. Minél hamarabb vesszük észre és távolítjuk el az élősködőt, annál kisebb az esélye annak, hogy kórokozók kerülnek a szervezetbe.

A legjobb módszer egy vékony hegyű csipesz használata. A kullancsot a bőrhöz minél közelebb kell megfogni, majd lassú, határozott mozdulattal kihúzni. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a testét, mert ezzel növelhetjük a fertőzés kockázatát.

Akár hetekig is a lakásban rejtőzhet ez a veszélyes élősködő

A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.