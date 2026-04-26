Újabb veszély leselkedik ránk, már szinte mindenütt ott van

Tavasszal egyre több helyen bukkanhatnak fel a vérszívók, már nem csak erdőben jelenthetnek gondot. A kullancsveszély a kertekben, parkokban és kutyasétáltatás közben is komoly figyelmet igényel. A szakemberek zárt ruházatot, testátvizsgálást, riasztószert és szükség esetén védőoltást javasolnak.
Idén tavasszal minden korábbinál komolyabb kullancsveszély fenyegeti azokat is, akik csak kertészkedni, kutyát sétáltatni vagy parkba indulnak. A szakemberek szerint a vérszívók már nemcsak az erdőkben jelentenek kockázatot, hanem a városi zöldterületeken és a kertekben is egyre gyakrabban jelennek meg.

Idén tavasszal minden korábbinál komolyabb kullancsveszély fenyeget (Illusztráció)
Már a kertekben is érezni a kullancsveszélyt

Kapiller Zoltán István állatorvos, zoológus és kullancskutató szerint a probléma nemcsak a kullancsok számával van, hanem azokkal az új, sokszor ismeretlen kórokozókkal is, amelyeket hordozhatnak. 

Magyarországon is felbukkant már a nagyobb és agresszívebb vadászkullancs, amely akár súlyos betegségek terjesztője is lehet.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hagyományos riasztószerek önmagukban már kevés biztonságot adnak. Fontos a zárt, világos ruházat, a rendszeres testátvizsgálás, valamint az, hogy minden séta után alaposan ellenőrizzük magunkat és háziállatainkat.

Így kell védekezni a kullancsok ellen

Battyáni Zita kaposvári bőrgyógyász szerint a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás ellen a védőoltás jelenti a leghatékonyabb megelőzést. 

A kullancs eltávolításánál tilos olajat, krémet vagy más anyagot használni, mert ezzel növelhető a fertőzés kockázata. 

A rovart csipesszel, a bőrhöz közel megfogva kell kihúzni.

Az állatokra is figyelni kell: a kutyáknál a babéziózis akár napok alatt súlyos, életveszélyes állapotot okozhat, ezért tartós védelemre van szükség.

kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.

A kullancscsípés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen olyan betegségeket terjeszthet, mint a Lyme-kór vagy az agyvelőgyulladás. Magyarországon évente 1400–1500 fertőzést regisztrálnak, ezért kiemelten fontos a kullancsok elleni védekezés.

 

