Újabb veszély leselkedik ránk, már szinte mindenütt ott van

Idén tavasszal minden korábbinál komolyabb kullancsveszély fenyegeti azokat is, akik csak kertészkedni, kutyát sétáltatni vagy parkba indulnak. A szakemberek szerint a vérszívók már nemcsak az erdőkben jelentenek kockázatot, hanem a városi zöldterületeken és a kertekben is egyre gyakrabban jelennek meg.
Már a kertekben is érezni a kullancsveszélyt
Kapiller Zoltán István állatorvos, zoológus és kullancskutató szerint a probléma nemcsak a kullancsok számával van, hanem azokkal az új, sokszor ismeretlen kórokozókkal is, amelyeket hordozhatnak.
Magyarországon is felbukkant már a nagyobb és agresszívebb vadászkullancs, amely akár súlyos betegségek terjesztője is lehet.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hagyományos riasztószerek önmagukban már kevés biztonságot adnak. Fontos a zárt, világos ruházat, a rendszeres testátvizsgálás, valamint az, hogy minden séta után alaposan ellenőrizzük magunkat és háziállatainkat.
Így kell védekezni a kullancsok ellen
Battyáni Zita kaposvári bőrgyógyász szerint a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás ellen a védőoltás jelenti a leghatékonyabb megelőzést.
A kullancs eltávolításánál tilos olajat, krémet vagy más anyagot használni, mert ezzel növelhető a fertőzés kockázata.
A rovart csipesszel, a bőrhöz közel megfogva kell kihúzni.
Az állatokra is figyelni kell: a kutyáknál a babéziózis akár napok alatt súlyos, életveszélyes állapotot okozhat, ezért tartós védelemre van szükség.
A kullancs elleni védekezés nemcsak a természetben, hanem otthon is fontos. Egy kis odafigyeléssel azonban jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata.
A kullancscsípés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen olyan betegségeket terjeszthet, mint a Lyme-kór vagy az agyvelőgyulladás. Magyarországon évente 1400–1500 fertőzést regisztrálnak, ezért kiemelten fontos a kullancsok elleni védekezés.