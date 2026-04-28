150 ezer forintra is bírságolhatják a kutyája miatt

A jogszabályok azonban egyértelműen rögzítik, hogy a közterületi sétáltatás szigorú keretek között történhet. A kutya póráz nélküli elengedése nemcsak veszélyes, hanem komoly bírságot is vonhat maga után, ha a gazda nem tartja be az előírásokat – írja a Sonline.
Egyetlen rossz döntés, és a kutya miatt súlyos árat fizethet a gazdi
A hatályos rendelkezések szerint közterületen, lakott területen belül, valamint erdőkben és vadászterületeken is kötelező a póráz használata, így annak mellőzése jogsértésnek minősül. Az egyetlen kivételt a kijelölt kutyafuttatók jelentik, ahol az állatok szabadon mozoghatnak, ugyanakkor itt is kialakulhatnak konfliktushelyzetek.
Ha valaki mégis megszegi a kutyasétáltatás szabályait, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat.
Amennyiben egy futtatóban történik incidens, a felelősség megállapítása gyakran nehézkes, ezért a felek sokszor egyezséggel rendezik a felmerülő károkat. Ezzel szemben, ha az utcán történik baleset, a jogszabályok egyértelműen kimondják, hogy a gazda viseli a teljes felelősséget.
A túl hosszú, úgynevezett flexi póráz használata külön kockázatot jelenthet, mivel jelentősen csökkenti a gazda reakcióidejét váratlan helyzetekben. Egy hirtelen kialakuló konfliktus során így még akkor sem tud hatékonyan beavatkozni, ha egyébként a másik fél is hibázott. A tömegközlekedési eszközökön való utazás esetén további szigorítások lépnek életbe, amelyek minden gazdára kötelezőek.
Ilyenkor nemcsak a póráz, hanem a szájkosár használata is előírás,
mivel a zsúfolt, idegen környezet kiszámíthatatlan reakciókat válthat ki az állatokból.
A szabályok betartása tehát nemcsak a bírság elkerülése miatt fontos, hanem a közbiztonság és az állatok védelme érdekében is elengedhetetlen.
