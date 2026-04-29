Nem 7-tel kell szorozni – Sok gazdi rosszul tudja, hány éves valójában a kutyája

A kutyaév kiszámításánál sokáig a közismert hétszeres szabályt használták, ám a modern kutatások szerint ez nem tükrözi pontosan a valóságot. A szakértők ma már úgy látják, hogy a kutyák öregedése nem lineáris: fiatal korban sokkal gyorsabb, később pedig lassabb ütemű.

A kutyaévek kiszámítása nem olyan egyszerű, mint sokan hiszik

Kutyaév: ezért nem működik a hétszeres szabály

Az egyszerű szorzás azért pontatlan, mert egy kutya már nagyon fiatalon gyors fejlődésen megy keresztül. Egy egyéves eb biológiai szempontból már inkább egy fiatal felnőtt embernek felel meg, nem pedig egy kisgyereknek.

A későbbi években viszont az öregedés üteme lassul, ezért ugyanaz a számítás már nem ad reális képet.

Új képlet alapján számolják a kutyák életévét

A kutatások szerint a kutya életkorát egy logaritmikus képlettel lehet pontosabban emberi évekre átszámítani. Ez alapján egy egyéves kutya nagyjából 31 emberi évnek felel meg, egy négyéves körülbelül 53-nak, egy tízéves pedig nagyjából 68-nak.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez sem minden esetben teljesen pontos, mert a fajta, a testméret és a genetika is sokat számít.

Nem minden kutya öregszik ugyanúgy

A kisebb testű kutyák általában lassabban öregszenek és tovább élnek, míg a nagytestűeknél hamarabb jelentkezhetnek az időskor jelei. Ezért a kutya valódi biológiai életkorát nem lehet egyetlen egyszerű szabállyal minden állatra ugyanúgy meghatározni.

A pontosabb életkor-becslés azért is fontos, mert segíthet abban, mikor érdemes sűrűbben állatorvosi vizsgálatra vinni a kedvencet, és mikor kell jobban figyelni az étrendre vagy a mozgásra – hívta fel a figyelmet az Egészségkalauz.