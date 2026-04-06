Kellemetlen pillanatok: ezért szaglásszák a kutyák az intim területeket

A kutyák rendkívül fejlett szaglással rendelkeznek, amely akár tízezerszer erősebb is lehet az emberénél. Az emberi test szagai rengeteg információt hordoznak számukra, az intim területeken pedig különösen sok ilyen jel található, ezért ezeket a helyeket ösztönösen vizsgálják – írja petMD.

A kutyák ösztönösen vizsgálják a szagokat

Kínos helyzetekbe kerülhetünk a kutyák miatt

A szaglás segítségével a kutyák képesek következtetni az ember hangulatára, egészségi állapotára, sőt akár arra is, hogy mit evett korábban. Számukra ez egyfajta „bemutatkozás”, hasonló ahhoz, ahogyan egymás között szaglással üdvözlik egymást.

A viselkedés mögött azonban nemcsak kíváncsiság állhat. A kutyák gyorsan megtanulják, hogy ezzel a mozdulattal azonnali reakciót váltanak ki az emberekből, így figyelmet is szereznek maguknak, még akkor is, ha ezért leszidják őket.

Bár a jelenség természetes, sokak számára zavaró lehet, ezért érdemes a kutyát megtanítani másfajta üdvözlésre. Az alap vezényszavak, például az „ül” vagy a „marad”, segíthetnek megelőzni a kínos helyzeteket, és más viselkedésre irányítani az állatot.

A szakértők szerint az is jó megoldás lehet, ha a vendégek a kezük hátát nyújtják a kutyának szaglásra, így az állat továbbra is információhoz jut, de elkerülhetők a kellemetlen pillanatok.

Döbbenetes lelet: így kezdődött az ember és a kutya barátsága

Egy apró csontdarab írhatja át az ember és a kutya kapcsolatának történetét: a legfrissebb kutatások szerint jóval korábban válhattak az ember legjobb barátaivá, mint azt eddig gondolták.

Mi lenne a kutyákkal emberek nélkül?

Az emberiség az évezredek során több mint 400 kutyafajtát tenyésztett ki, amelyek mind-mind némileg eltérő fizikai és viselkedési tulajdonságokkal rendelkeznek.