Elrajtolt a kampánybusz – Lázár János a fedélzeten

Elindult a Fidesz kampánybusza Orbán Viktorral, Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel a fedélzeten.

Folytatódik az országjárás, és gyakorlatilag azonnal belevágnak, személyesen találkozva az emberekkel.

A kezdeményezés részeként Orbán Viktor meghirdette az „Egymillió Kézfogás” akciósorozatot, amelynek célja, hogy a kampány hajrájában minél több választóval személyesen találkozzanak. A felhívás szerint a támogatóknak az a feladata, hogy a nap végére közösen elérjék ezt a jelképes számot.

A program részeként a miniszterelnök és csapata kampánybuszra száll, és a mai nap során több helyszínt is felkeresnek. A cél az, hogy minél több emberhez eljussanak személyesen, és közvetlenül adják át az üzenetet a választás előtt.