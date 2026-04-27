Lékai-Kiss Ramóna új szerepben tér vissza a képernyőre – nem akárkivel az oldalán

Lékai-Kiss Ramóna új mérföldkőhöz érkezett pályafutásában a Megasztár 2026-os évadával. A műsorvezető számára különösen fontos ez a feladat, hiszen egy régóta dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy a népszerű tehetségkutató élére állhat - tájékoztat a Blikk.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra közösen vezetik majd a műsort - Fotó: MW Bulvár

Lékai-Kiss Ramóna új szerepben tér vissza a képernyőre

Lékai-Kiss Ramóna Ördög Nórával közösen vezeti majd a műsort, ami a formátum történetében újdonságnak számít. A két műsorvezető hosszú ideje baráti kapcsolatot ápol, és ezt a közös munkában is kamatoztatni szeretnék, bízva abban, hogy a köztük lévő összhang a képernyőn keresztül is érezhető lesz.

A produkció készítői már korábban bejelentették a műsorvezetői felállást, nemrég pedig a zsűri névsora is ismertté vált. Az ítészek között Marics Peti, T. Danny, Herceg Erika és Dallos Bogi kap helyet, akik eltérő látásmódjukkal színesíthetik a műsort.

Ramóna elmondása szerint a felkérés váratlanul érte, különösen az, hogy ketten vezetik majd a show-t. Úgy véli, a közös energia és a természetes kapcsolatuk különleges hangulatot adhat az adásoknak, amelyekben érzelmekből sem lesz hiány: a nézők sírásra, nevetésre és látványos pillanatokra egyaránt számíthatnak.